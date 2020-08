Club Brugge dient Genk eerste competitienederlaag toe na penaltymisser van Dessers

Club Brugge stond twee penalty's toe op het veld van Racing Genk maar keert wel met de drie punten naar huis. Badji scoorde de verlossende 1-2. Dessers miste een strafschop voor de Limburgers, die hun eerste competitienederlaag leden.

Racing Genk ontving Club Brugge nadat het een week geleden op Sclessin was gaan voetballen zonder een kans weg te geven. Dat gaf vertrouwen, zeker omdat de Brugse aanvalsmachine nog niet op volle toeren draaide. Clement verving de geblesseerde Diatta door Dennis en die had er zin in. Hij probeerde het iets te vaak alleen te forceren, maar wanneer hij zijn ploegmaats erbij betrok werd het meestal gevaarlijk.

Na verwittigingen van Vormer -een vrijschop via Vukovic tegen de paal en een volley die van de lijn werd gered- en Badji brak Dennis door op zijn rechterkant. De Nigeriaan vond de vrijstaande Vanaken en die knikte dankbaar binnen. Goed voor zijn vertrouwen en leuk om met een goal naar de nationale ploeg te trekken. Na een geniale combinatie Dennis-Badji vergat Rits af te maken.

De thuisploeg werd bij momenten omsingeld door de Bruggelingen. Als ze een weg door de pressing vonden werd het meestal wel gevaarlijk. De laatste pass was echter vaak niet precies genoeg en de schoten leken wel naar de tweede ring gericht in plaats van naar de kooi.

Dessers zou eerst niet starten, maar door een lichte blessure van Onuachu verscheen hij toch aan de aftrap. Hij werd niet in stelling gebracht. Daar zat Mignolet voor iets tussen. Hij stond ver uit zijn goal te keepen, al kwam hij ook een keer goed weg na onoordeelkundig uitkomen.

Bongonda zoekt penalty's

Club Brugge was vrij dominant en deed meer met het balbezit dan tegen Beerschot en Charleroi. Toch was het even slikken toen Van Driessche nog geen minuut na de rust naar de stip wees. Mata was de schuldige, Bongonda de uitlokker. Dessers eiste het leer op en koos een hoek. Iets te veel, want hij trof de buitenkant van de paal.

De bezoekers lieten de moed daardoor niet zakken en er kwam opnieuw een penaltyclaim, opnieuw via Bongonda. Hij werd één-op-één gestuurd door Ito en dribbelde Mignolet. Bongonda ging gretig neer, al was er wel licht contact. Van Driessche liet betijen, maar na een tussenkomst van de VAR ging de bal toch op de stip. Bongonda zette zich klaar en faalde niet.

Na de gelijkmaker gingen beide ploegen nog op zoek naar de winnende treffer. Bij Genk was het opnieuw het verhaal van de slechte laatste pass. Bij Club maakte de inbreng van Siebe Schrijvers het verschil. Hij kwam Vormer vervangen en zijn corner leidde meteen de 1-2 in. Badji kopte binnen.

Een slotoffensief van de thuisploeg mocht niet baten. Club telt nu een puntje meer in de stand dan Genk, dat een eerste nederlaag lijdt. De balans van blauw-zwart staat nu op twee thuisnederlagen en twee uitoverwinningen.