KVO Oostende loopt Anderlecht - bijna - kapot: derde gelijkspel in vier matchen voor paars-wit

Als Oostende dit tegen mindere ploegen gaat tonen, dan gaan ze nooit echt in de problemen komen. Anderlecht wist bij momenten van geen hout pijlen maken door de kort opzittende kustjongens. Toch haalden de Brusselaars nog een 2-0-achterstand op. Maar in een boksmatch had KVO gewonnen op punten.

"Om de counter te voorkomen, zet ploeg A meteen druk op de man in balbezit in plaats van het eigen doel te gaan verdedigen. Zo wordt ploeg B, die nu aan aanvallen denkt en niet meer aan verdedigen, verplicht een moeilijke bal te spelen."

Conditioneel staat KVO op punt

Ploeg A zijnde Oostende en ploeg B duidelijk Anderlecht. Wat Oostende de eerste helft op de mat legde, was ronduit indrukwekkend te noemen. Geen seconde kreeg de man in balbezit bij Anderlecht ademruimte. En deze keer werd KVO er wel voor beloond. D'Haese duwde na een door Van Crombrugge geweerd schot zijn tweede van het seizoen binnen.

En op het halfuur werd het nog erger toen Kana de bal tegen de hand kreeg en Oostende een - twijfelachtige - penalty kreeg: 2-0 via Gueye. Maar was die bal niet via het lichaam op de hand van Kana terechtgekomen? Normaal toch geen penalty? Trebel maakte er met een geniale bevlieging - bal in de winkelhaak - wel al snel 2-1 van. Maar dat bracht Oostende amper van zijn stuk. Die conditietrainer moet een medaille krijgen!

Debuut Nmecha

En je moet het die Duitser Blessin nageven: hij blijft aan zijn filosofie vasthouden. Vijf jaar geleden had niemand het lef gehad om zo tegen Anderlecht te spelen, maar tijden veranderen. Die absolute artiesten die zo een match in een voor hen beslissende plooi wilden leggen, lopen er niet meer tussen.

Colassin mocht een helft ballen achter of over zich zien vliegen en dan was het de beurt aan Nmecha. U weet wel, die spits die nog nooit scoorde op het hoogste niveau. Toch werd het 2-2, via een één-twee Tau-Trebel, waarbij die eerste makkelijk afwerkte.

Daarna werd het een dubbeltje op zijn kant. Oostende hervond zijn tweede adem, Anderlecht dreigde met counters. Het kon alle kanten op die laatste twintig minuten. Oostende deed het zelfs - veel - beter, maar het bleef bij die 2-2. Weer gemorste punten voor Anderlecht, dat nu al drie gelijke spelen verzamelde in vier matchen.