Twee veranderingen verwacht bij Anderlecht, afwachten hoe Blessin zijn aanval rangschikt

Anderlecht gaat vanavond in Oostende op zoek naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Er werd deze week een aardig woordje gesproken in Neerpede over het late gelijkspel tegen Moeskroen. Benieuwd of het geholpen heeft.

KV Oostende moet Jelle Bataille missen na zijn rode kaart van vorig weekend. Gueye viel dan weer dramatisch in tegen STVV en Blessin kan nog niet rekenen op Guri. De kans is dus groot dat Kvasina start. Oostende kreeg al veel lof voor zijn speelstijl, maar kan er nog maar één punt tegenover zetten. Wie weet kunnen ze hun dubbele stunt van vorig seizoen nog eens overdoen. Bij Anderlecht worden er twee wissels verwacht. Colassin neemt de plaats in de basis van Dimata over. Die laatste wordt nog wat gespaard. Ook Percy Tau zal normaal gezien in de basis beginnen. De Zuid-Afrikaan werd volledig fit verklaard. Al zal hij normaal gezien maar een uur spelen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.