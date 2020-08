Mercier en Henry loodsen OHL voorbij moedig Waasland-Beveren

OHL boekte vanavond een deugddoende zege op de Freethiel. Waasland-Beveren was lange tijd dan wel de evenknie van de bezoekers, het ontbrak de Waaslanders aan stootkracht in het laatste derde van het veld. Bovendien stuitten ze vanavond op de uitstekende traptechniek van Xavier Mercier.

Waasland-Beveren, waar nieuwkomer Amine Khammas meteen in de basis startte, begon met veel grinta aan de wedstrijd en dreigde vrijwel onmiddellijk via Koita, die zijn krulbal net naast doel zag verdwijnen. Op het kwartier deed Sowah hetzelfde voor OHL. Pirard had een knappe parade in huis om de achterstand te voorkomen.

Halverwege de eerste helft leek Efford alleen op weg naar doel. Tot ontsteltenis van Waasland-Beveren weigerde ref Wesli De Cremer voordeel te laten. Weg kans en het deksel op de neus voor de Waaslanders.

Want vijf minuten later was het Xavier Mercier die OHL met een vrije trap in de verste hoek -mocht Lucas Pirard daar niet meer tegen doen?- ietwat gevleid op voorsprong. Wat later mikte diezelfde Mercier de 0-2 in het zijnet.

1-1 in plaats van 0-2

Vijf minuten na rust was het Pirard die zijn ploeg in de wedstrijd hield oog in oog met Mercier. Zoals zo vaak viel het doelpunt vervolgens aan de overkant. Het was Efford die op aangeven van Jenthe Mertens, ex-OHL, de gelijkmaker liet optekenen.

OHL leek even onder de indruk, maar kwam nog voor het uur voor een tweede keer op voorsprong. Xavier Mercier klopte van buiten de zestien door een bos van benen een kansloze Lucas Pirard.

Waasland-Beveren kreeg het balbezit van OHL, maar de thuisploeg was niet bij machte om uitgespeelde kansen bijeen te voetballen. Albanese probeerde het nog enkele keren van afstand, maar Iversen gaf geen krimp. In de slotminuut van de reguliere speeltijd nam Thomas Henry alle twijfels weg met een knappe volley!

OHL trok de drie levensbelangrijke punten over de streep, maar verloor in de slotfase voor de zoveelste keer dit seizoen een speler. Aguemon kermde het na een onschuldig duel uit van de pijn. Hij verliet het veld op de draagberrie. Er wordt gevreesd voor een zware knieblessure.