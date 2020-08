Behaalt het felgeplaagde OHL zijn eerste driepunter bij Waasland-Beveren?

Op speeldag 4 ontvangt Waasland-Beveren zaterdag OHL. Waasland-Beveren ging vorige week met de billen bloot bij Essevee, terwijl OHL in eigen huis de wet van de sterkste moest ondergaan tegen Charleroi. Beide ploegen kunnen de punten dan ook goed gebruiken.

Nicky Hayen was niet te spreken over het geleverde spel en mentaliteit van zijn ploeg tegen Zulte Waregem. Hij eist dan ook een reactie van zijn ploeg tegen OHL.

Nieuwkomer Amine Khammas zit meteen in de selectie tegen OHL. In aanvallend opzicht is het vooral uitkijken naar Daan Heymans. De jonge Belg scoorde al drie keer en voert de topschutterstand -samen met Raphael Holzhauser- aan.

OHL speelde vorige week tegen Charleroi bij momenten aardig, maar moest de wet van de sterkste ondergaan tegen de Carolo's. De overvolle ziekenboeg speelt de Leuvenaars begrijpelijkerwijs parten. Thomas Henry hervatte de training. Mogelijk zien we de Franse topschutter zaterdag al aan het werk, al lijkt de wedstrijd te vroeg te komen. Nieuwkomer Malinov, die een goede indruk naliet tegen Charleroi, geraakt zeker fit.

Waasland-Beveren begon met een zege aan de competitie, maar verloor de volgende twee wedstrijden. OHL startte met een twee op negen, wat gezien de tegenstanders en de lange lijst afwezigen niet onaardig is. Toch kunnen beide ploegen best vol voor de zege gaan vanavond.

Stand G P W G V G = Vorm 1. Beerschot 3 9 3 0 0 6-2 4 W W W 2. Charleroi 3 9 3 0 0 5-1 4 W W W 3. Standard 3 7 2 1 0 3-1 2 W W G 4. Cercle Brugge 3 6 2 0 1 5-4 1 V W W 5. Anderlecht 4 6 1 3 0 8-6 2 G W G G 6. KRC Genk 3 5 1 2 0 3-2 1 W G G 7. KV Mechelen 3 4 1 1 1 5-5 0 G W V 8. Antwerp 3 4 1 1 1 3-3 0 G V W 9. KV Kortrijk 3 4 1 1 1 3-4 -1 V W G 10. STVV 3 4 1 1 1 3-4 -1 W V G 11. Club Brugge 3 3 1 0 2 4-2 2 V W V 12. Zulte Waregem 3 3 1 0 2 6-6 0 V V W 13. Waasland-Beveren 3 3 1 0 2 5-7 -2 W V V 14. Moeskroen 3 2 0 2 1 2-3 -1 G V G 15. OH Leuven 3 2 0 2 1 3-5 -2 G G V 16. KV Oostende 4 2 0 2 2 3-5 -2 V V G G 17. Eupen 3 2 0 2 1 1-5 -4 G V G 18. KAA Gent 3 0 0 0 3 2-5 -3 V V V

Volg de wedstrijd vanavond live op Voetbalkrant.com.

