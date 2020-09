Holzhauser dirigeert Beerschot andermaal naar drie gouden punten in spektakelstuk

In een waar spektakelstuk heeft Beerschot de drie punten thuis gehouden. Onder impuls van een andermaal imponerende Raphael Holzhauser werd het 5-2 voor Beerschot, in een partij die gekruid werd met drie strafschoppen. Racing Genk eindigde met negen spelers na twee rode kaarten.

Beerschot begon, gesteund door een erg luidruchtig publiek, furieus aan de partij. De eerste grote kans was dan ook meteen raak. Jan Van den Bergh rolde de hele linkerflank op en bediende op het gepaste moment Raphael Holzhauser. Oog in oog met Vukovic bleef de Oostenrijker andermaal ijzig kalm: 1-0 voor de Ratten.

Racing Genk leek wat onder de indruk van de omstandigheden, maar kwam in minuut zeventien toch langszij. Jan Van den Bergh trapte ietwat knullig Maehle aan in de zestien meter. Paul Onuachu faalde niet vanaf elf meter.

Na de Genkse gelijkmaker zakte het tempo én de amusementswaarde. Tissoudali zette Vukovic nog aan het werk, maar ei zo na werd het nog 1-2 voor rust. Onuachu strafte een te korte terugspeelbal van Pietermaat af. De boomlange Nigeriaan pakte uit met een salto, maar dat was te voorbarig. Op aangeven van de VAR keurde ref Geldhof het doelpunt af omwille van hands van Onuachu.

Vijftien dolle minuten: 2 goals en 2 rode kaarten

Na amper vijf minuten in de tweede helft mochten de fans juichen. Holzhauser, alweer hij, schilderde een vrije trap perfect op het hoofd van de instormende Bourdin, die staalhard voorbij Vukovic knikte. Een domper voor de ploeg van Hannes Wolf, die alsmaar beter werd.

En het werd nog erger voor Racing Genk. Carlos Cuesta incasseerde op twee minuten tijd evenveel gele kaarten. Een zware sanctie voor de Colombiaan, maar Racing Genk moest een halfuur met zijn tienen verder.

Nog was de Genkse miserie niet voorbij. Amper een minuut later ging de bal op de stip na hands van Kouassi. Holzhauser twijfelde niet vanop elfmeter. Zo had de Oostenrijker na een uurtje voetballen alweer twee doelpunten en een assist achter zijn naam.

De kelk helemaal tot de bodem leeg? Neen... Halverwege de tweede helft ging de rampavond van Racing Genk gewoon verder. Theo Bongonda had een slag(je) in huis op Frans. Geldhof was onverbiddelijk en stuurde de winger naar de kleedkamers.

Een kwartier voor tijd kwam het negenkoppige Racing Genk terug onverhoopt in de wedstrijd, wanneer Van den Bergh, alweer hij, een strafschopfout beging op Ito. De pas ingevallen Dessers faalde, in tegenstelling tot de partij tegen Club Brugge, niet.

Het publiek werd, ondanks de numerieke meerderheid van hun team, nerveus en dat weerspiegelde zich ook op het terrein. Racing Genk ging, met zijn negenen, moedig op zoek naar de gelijkmaker. Die nervositeit verdween dan toch, vijf minuten voor affluiten, wanneer Vorogovskiy de verlossende vierde treffer tegen de touwen trapte, nota bene met zijn mindere rechtervoet. Noubissi maakte er in blessuretijd zelfs nog 5-2 van.

Dankzij deze overwinning springen de Ratten over Standard naar nummer twee in de rangschikking. Bij Racing Genk oogt het rapport erg matig, met amper vijf op vijftien.