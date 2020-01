Club Brugge kan derde keer op rij niet winnen: veel geknok, weinig voetbal

Club Brugge heeft voor de derde keer op rij niet kunnen winnen. Charleroi en Club maakten er trouwens geen aangenaam schouwstuk van. Het was meer knokken, trekken en duwen dan voetballen. Een terechte uitslag voor het geleverde spel...

Kent u van die matchen waar 45 minuten er 180 kunnen lijken? Wel... Charleroi, dat is geen ploeg die je zomaar uit verband speelt. Karim Belhocine laat zijn jongens druk zetten over het hele veld en daar heeft Club het moeilijk mee. Blauw-zwart kreeg geen vat op de wedstrijd. De slechte passes waren op één hand niet te tellen. De Ketelaere - opnieuw titularis dus - dwong na één minuut een goeie kans af en Vanaken schoot eens naast.

Moeizaam

De rest van de eerste helft hadden ze het moeilijk met de snelle jongens van de Carolo's. Het spel lag ongemakkelijk veel stil na kleine foutjes, wat het niveau ook niet echt ten goede kwam. Zit de mot er wat in bij Club? Het leek er wel op. Vanaken, Vormer en Rits konden de strijd op het middenveld niet winnen van Ilaimaharitra en co.

Duel na duel, Club en Charleroi vergaten te voetballen. Ze waren meer bezig met jagen dan met combineren. Leuk om te zien was het in ieder geval niet. Tactische steekspelletjes. Beide ploegen waren meer bezig elkaar het voetballen te beletten dan zelf aan voetballen te denken. Drie minuten extra tijd na de eerste helft... Het hadden er evengoed tien kunnen zijn, zoveel had het spel stilgelegen.

De Ketelaere sterk

De beste kans was nog voor Gholizadeh, maar die schoot onbegrijpelijk naast. Club probeerde de bakens te verzetten in de tweede helft. Vooral dankzij de ingevingen van de 18-jarige De Ketelaere. Wat die allemaal in zijn mars heeft qua creativiteit... Het doet het beste verhopen voor de toekomst.

De bezoekers zetten hoge druk: Vormer en Dennis kregen kansen, maar geraakten niet voorbij Penneteau. De voet ging niet meer van de gas, maar Charleroi legde - naar het beeld van zijn trainer - hart en ziel in zijn verdedigen. Het bleef bij 0-0 en dat is misschien wel een terecht uitslag.