Club Brugge haalt het na aangename wedstrijd van Waasland-Beveren en heeft zo eerste thuisoverwinning van het seizoen beet

Club Brugge heeft deze avond haar eerste thuisoverwinning van het seizoen geboekt. De Belgische topclub haalde het met 4-1 van Waasland-Beveren. Vanaken(2x), Okereke en Krmenčík waren de doelpuntenmakers voor Club Brugge. Heymans kon scoren voor de Waaslanders.

Club Brugge begon zeer snedig aan de wedstrijd en ze kregen dan ook al vroeg enkele kansen. Onder meer Sobol probeerde het twee keer van buiten de zestien, maar zijn schoten gingen over en naast.

Na een kwartier was de verdiende voorsprong voor de thuisploeg een feit. Khammas haalde een bedrijvige Dennis neer in de zestien en Hans Vanaken zette de strafschop feilloos om: 1-0.

Club Brugge bleef daarna de betere ploeg en ze gingen ook op zoek naar de 2-0, maar het doelpunt viel verrassend genoeg aan de overkant. Een mooie counter kwam tot bij Heymans en die legde de bal in de korte hoek. De VAR moest het doelpunt wel even nakijken na een ingreep van Vukotic op Mata, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

Bij Club Brugge waren ze niet van slag, want vijf minuten na de gelijkmaker stonden ze al opnieuw op voorsprong. Een hoekschop van Vormer kwam op het hoofd van Vanaken terecht en de aanvallende middenvelder kopte zo zijn tweede doelpunt van de avond binnen. 2-1 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft ging Club Brugge snel op zoek naar de 3-1 en na vijf minuten was het ook raak. Een mooie aanval kwam tot bij Okereke en de aanvaller duwde zijn eerste van het seizoen in de rechterbenedenhoek.

Na de 3-1 probeerde Waasland-Beveren er nog af en toe uit te komen, maar bij Club Brugge controleerden ze de wedstrijd. In het slot werd het zelfs nog 4-1 na een rake kopbal van Michael Krmenčík. 4-1 was meteen ook de eindstand en zo kan de kampioen van vorig seizoen opschuiven naar de derde plaats in het klassement. De Waaslanders staan op de 17de plaats.