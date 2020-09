Boekt Club Brugge haar eerste thuisoverwinning van het seizoen tegen Waasland-Beveren?

Deze avond neemt Club Brugge het thuis op tegen Waasland-Beveren. Club Brugge heeft wat recht te zetten in het Jan Breydelstadion, want de voorbije thuiswedstrijden tegen Charleroi en Beerschot draaiden uit op een nederlaag.

Met 6 op 12 heeft Club Brugge wat recht te zetten in de Jupiler Pro League. De Belgische kampioen staat voorlopig op de vijfde plaats in het klassement. Club Brugge zal het zonder Brandon Mechele moeten doen, want de centrale verdediger zit niet in de selectie. Hij zit namelijk in quarantaine door een positieve coronatest.

Bij Waasland-Beveren zouden ze maar al te graag verrassen vanavond. Bij de Waaslanders kunnen ze niet rekenen op Jordan Faucher en Andreas Wiegel. Ook Alexis Gamboa, Andrija Vukcevic en Milan De Mey zijn er nog niet bij.

Kan Club Brugge de drie punten thuishouden?