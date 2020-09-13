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   3' 46" 
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 KV Kortrijk zet heel wat druk in de beginfase. De Sart brengt de bal strak voor, maar Mboyo kan er net niet bij.
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 Wedstrijd begonnen tussen KV Kortrijk en Moeskroen!
Kan KV Kortrijk de drie punten thuishouden?
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 KV Kortrijk - Moeskroen: 0-0
20:35
 Opstellingen
KV Kortrijk: Adam Jakubech - Lucas Rougeaux - Petar Golubović - Timothy Derijck - Kristof D'haene - Gilles Dewaele - Evgeniy Makarenko - Julien De Sart - Hannes Van der Bruggen - Ilombé Mboyo - Eric Ocansey
Bank: Marko Ilić - Brendan Hines Ike - Michiel Jonckheere - Jovan Stojanovic - Trent Sainsbury - Christophe Lepoint - Pape Habib Guèye

Moeskroen: Kouakou Herve Koffi - Alessandro Ciranni - Saad Agouzoul - Kouadio Yves Dabila - Eric Junior Bocat - Darly Nlandu - Junior Onana - Deni Hočko - Beni Badibanga - Serge Tabekou - Harlem Gnohere
Bank: Imad Faraj - Virgiliu Postolachi - Charles-Andreas Brym - Marko Bakić - Fabrice Olinga - Nick Gillekens - Benjamin Van Durmen
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