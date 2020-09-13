Speeldag 5 - 13/09/2020 20:45 @ Guldensporenstadion
3' 46"
|
2
|
KV Kortrijk zet heel wat druk in de beginfase. De Sart brengt de bal strak voor, maar Mboyo kan er net niet bij.
|
1
|
Wedstrijd begonnen tussen KV Kortrijk en Moeskroen!
Kan KV Kortrijk de drie punten thuishouden?
|
1
|
KV Kortrijk - Moeskroen: 0-0
|
20:35
|
Opstellingen
KV Kortrijk: Adam Jakubech - Lucas Rougeaux - Petar Golubović - Timothy Derijck - Kristof D'haene - Gilles Dewaele - Evgeniy Makarenko - Julien De Sart - Hannes Van der Bruggen - Ilombé Mboyo - Eric Ocansey
Bank: Marko Ilić - Brendan Hines Ike - Michiel Jonckheere - Jovan Stojanovic - Trent Sainsbury - Christophe Lepoint - Pape Habib Guèye
Moeskroen: Kouakou Herve Koffi - Alessandro Ciranni - Saad Agouzoul - Kouadio Yves Dabila - Eric Junior Bocat - Darly Nlandu - Junior Onana - Deni Hočko - Beni Badibanga - Serge Tabekou - Harlem Gnohere
Bank: Imad Faraj - Virgiliu Postolachi - Charles-Andreas Brym - Marko Bakić - Fabrice Olinga - Nick Gillekens - Benjamin Van Durmen
KV Kortrijk Adam Jakubech Lucas Rougeaux Petar Golubović Timothy Derijck Kristof D'haene Gilles Dewaele Evgeniy Makarenko Julien De Sart Hannes Van der Bruggen Ilombé Mboyo Eric Ocansey Bank Marko Ilić Brendan Hines Ike Michiel Jonckheere Jovan Stojanovic Trent Sainsbury Christophe Lepoint Pape Habib Guèye