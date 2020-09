KV Kortrijk stijgt naar de derde plaats in het klassement na vlotte overwinning tegen Moeskroen

KV Kortrijk heeft deze avond met 3-0 gewonnen van Moeskroen. Mboyo, Dewaele en Ocansey zorgden voor de doelpunten. Moeskroen zou de match met 9 man eindigen na rode kaarten voor Onana en Hocko.

Julien De Sart was er vanavond voor de eerste keer dit seizoen bij. De middenvelder stond maanden aan kant met een blessure en hij had er duidelijk zin in. De eerste echte kans was dan ook voor hem, maar het schot ging over.

Ook Moeskroen probeerde er af en toe uit te komen. Vooral Tabekou zorgde voor dreiging, maar de beste kans was voor Onana. Een voorzet van Ciranni kwam tot bij Onana, maar oog in oog met Jakubech trapt hij op de doelman van KV Kortrijk.

Diezelfde Onana moest enkele minuten daarna naar de kleedkamers. Eerst kreeg hij geel voor zijn fout op Mboyo, maar na een tussenkomst van de VAR, werd het een rode kaart. Een assistent-trainer bij Moeskroen was daar niet mee gediend en begon stevig te discussiëren, wat ook resulteerde in een rode kaart. Ook de assistent moest het veld dus verlaten.

In het slot van de eerste helft waren de beste kans nog voor de thuisploeg, maar Koffi had een goede redding in huis op een schot van Kristof D’Haene. 0-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

KV Kortrijk begon uitstekend aan de tweede helft en het werd beloond met een doelpunt. Ze kregen de bal achterin niet goed weg bij Moeskroen en Mboyo kon profiteren door de bal hard in de linkerbenedenhoek te trappen: 1-0.

De thuisploeg was ontketend en nog geen 5 minuten later stond de 2-0 op het bord. Een knappe aanval kwam tot bij Mboyo en de aanvaller gaf een perfect voorzet tot bij Dewaele. De verdediger had de 2-0 maar binnen te koppen.

Het werd zelfs nog erger voor Moeskroen, want in het slot zorgde Ocansey nog voor de 3-0 en moest Hocko nog naar de kant met een rode kaart, waardoor de bezoekers nog maar met 9 waren. 3-0 werd meteen ook de eindstand en door deze overwinning komen de Kerels op een knappe derde plaats met 10 op 15. Moeskroen blijft op de laatste plaats staan met 2 op 15.