76

Theate kopt over!

Bij een hoekschop voor de bezoekers laat de Mechelen-defensie Theate vrij lopen. De verdediger kopt over.



75

Gele kaart voor Lucas Bijker





74

Engvall stevent op doel af, maar besluit naast. De Zweed werd ook afgevlagd voor buitenspel.



73

Rob Schoofs

Nikola Storm





69

Makhtar Gueye

Marko Kvasina





67

De misser van het jaar van Vranckx!

Hubert mist zijn interventie. Eerst brengt het doelhout nog redding voor KVO, Vranckx kan de bal echter van vlak bij de doellijn in het lege doel tikken... maar doet dat niet! Hij struikelt over de bal en het blijft 0-0!



63

Sakala mist dé kans op 0-1

Daar is ze dan, die grote kans! Coucke brengt redding op de kopbal van Sakala. McGeehan krijgt nog gelegenheid om te scoren in de herneming, maar een verdediger redt de meubelen voor Mechelen.



61

Gele kaart voor Issa Kabore





59

William Togui

Gustav Engvall

Kan Engvall voor die kwaliteitsinjectie zorgen? De Zweed komt erin en maakt zijn terugkeer na maandenlang blessureleed. Togui gaat eruit.



59

Een voorzet van Togui waait aan alles en iedereen voorbij. Een kwaliteitsinjectie is meer dan gewenst.



56

De afvallende bal na een hoekschop is voor McGeehan. De Brit kraakt zijn schot.



52

Gele kaart voor Joachim Van Damme





49

Een pass van Schoofs vliegt over de zijlijn. Het is dit soort gebrek aan zuiverheid dat we in deze wedstrijd al te vaak moeten vaststellen.



46

Tweede helft op gang getrapt

De tweede helft is op gang getrapt, hopelijk brengt die meer animo dan de eerste.



45+1

KVM countert nog eens, maar de lage voorzet van Van Damme bereikt geen ploegmaat.



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



42

Het lijkt uit te draaien op een doelpuntenloze eerste helft.



39

Als KV Mechelen eens kan komen dreigen, is dat niet zozeer voetballend, maar eerder door bijvoorbeeld de lengte van een De Camargo uit te spelen.



35

Het aanvallend compartiment van beide ploegen kan wel wat extra schwung gebruiken. Nog tien minuten tot aan de rust.



31

Zonder gevaarlijk te zijn gaat de bal wel aardig rond bij KVO.



27

Evenwichtige wedstrijd

Het is nog wachten op doelrijpe kansen. Oostende zit zeker wel volop in deze wedstrijd. Het is niet dat KV Mechelen overwicht heeft.



23

Bij een blessurebehandeling nemen de spelers de tijd om wat te gaan drinken aan de zijlijn.



22

Een laag afstandsschot van Hairemans rolt naast doel.



19

Een Oostendse hoekschop valt net niet voor de juiste voeten voor de bezoekers. Coucke kan probleemloos oprapen, maar dit had slechter kunnen aflopen voor KVM.



18

D'Haese komt er bij een overtreding op Kabore zonder kaart vanaf. Dat had de thuisaanhang liever anders gezien.



15

Gueye trekt zich op gang. Vanuit een moeilijke hoek kan de vleugelaanvaller zijn schot niet kadreren.



13

Een eerste schot richting doel zoeft naast de kooi van Coucke.



11

Mechelse tegenstoot net niet goed genoeg uitgespeeld

Bij een balherovering van Schoofs liggen er mogelijkheden voor Mechelen, want bij Oostende is nagenoeg iedereen opgeschoven. Het passje van Schoofs op Hairemans is net niet hard genoeg.



7

Veel ruimte op rechts bij Kaboré voor de voorzet. Hendry kopt in hoekschop.



4

KV Mechelen versierde al snel een hoekschop en probeert ook meteen druk vooruit te zetten. Bij zulke fases voel je al de mogelijke impact van het publiek.



1

De bal rolt in Mechelen!

De eerste competitiematch met meer dan 5000 toeschouwers is begonnen!



1

KV Mechelen - KV Oostende: 0-0





15:29

Opstellingen

KV Mechelen: Gaetan Coucke - Issa Kabore - Thibault Peyre - Jordi Vanlerberghe - Lucas Bijker - Joachim Van Damme - Aster Vranckx - Rob Schoofs - Geoffry Hairemans - William Togui - Igor de Camargo

Bank: Gustav Engvall - Nikola Storm - Siemen Voet - Jules Van Cleemput - Onur Kaya - Yannick Thoelen - Sofiane Bouzian Hassan - Victor Wernersson - Rocky Bushiri - Kerim Mrabti



KV Oostende: Guillaume Hubert - Jelle Bataille - Anton Tanghe - Jack Hendry - Arthur Theate - Andrew Hjulsager - Maxime D'Arpino - Cameron McGeehan - Robbie D'Haese - Makhtar Gueye - Junior Fashion Sakala

Bank: Marko Kvasina - Brecht Capon - Théo Ndicka Matam - Bram Castro - Kévin Vandendriessche - Indy Boonen - Nick Bätzner