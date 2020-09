Toeschouwers zien misser van het jaar en late beslissende goal in KVM - KVO

Duizenden supporters langs het veld: het geeft toch al wel wat anders qua beleving dan voetballen in een leeg stadion. Alleen werden KV Mechelen en KV Oostende er niet door aangezet om sprankelend voetbal te brengen. KVO scoorde wel nog in extremis en pakte zo nog de volle buit.

Met 4989 waren ze in totaal, de opgedaagde en toegelaten supporters voor het duel tussen KV Mechelen en KV Oostende. Hun aanwezigheid inspireerde de spelers op het veld wel niet meteen tot grootse daden. Het lichtjes betere veldspel kwam van KVO, geen van beide ploegen was gevaarlijk. Een Mechelse tegenstoot zorgde wel even voor opwinding: het passje van Schoofs op Hairemans was net niet hard genoeg.

Voor het overige: geen ballen tussen de palen, geen kansen. Het kon dus enkel beter gaan na de pauze. Even voorbij het uur was daar eindelijk die eerste grote kans. Coucke bracht redding op de kopbal van Sakala. De herneming van McGeehan leek ook rijp voor een doelpunt. Daar stak Kabore een voetje voor.

Vier minuten nadien had het openingsdoelpunt dan aan de overzijde moeten vallen. Na een gemiste interventie van Hubert liftte Hairemans de bal op de dwarsligger. Geen nood, want Vranckx ging de bal zeker in het lege doel tikken... Maar neen, dat deed de middenvelder niet! Vlak voor de doellijn struikelde Vranckx over de bal en zo bleef het 0-0!

Wie in de slotfase wel kon scoren, stak dus meteen de hand uit naar de overwinning. D'Haese bracht een standaardsituatie goed voor doel, de ongedekte Theate kopte over. Het leek zo bij een gelijkspel te blijven, maar Hendry kopte Oostende na de 95ste minuut naar een 0-1-overwinning.