Kan geelrode legioen bij terugkeer thuiszege vieren of pakt kustploeg eerste overwinning?

KV Mechelen speelt zaterdagnamiddag voor het eerst in deze competitie met de steun van de eigen supporters. Achter de Kazerne is toch één van de plaatsen in het Belgische voetbal waar de aanwezigheid van de fans wel wat kan uitmaken. Of bewijst Oostende het tegendeel?

Iets meer dan 5000 thuissupporters zullen in Mechelen aanwezig zijn. Een pak minder dan de 14 000 of 15 000 die anders in Mechelen over de vloer komen, maar het is toch al heel iets anders dan een leeg stadion. Het geeft KVM toch die extra prikkel om de punten thuis te houden. Dat zou alleszins welkom zijn, nadat een 0 op 6 het goede spel uit de eerste matchen toch wel wat naar de achtergrond dreef.

Het moet er dan wel rekening mee houden dat KV Oostende nog voor geen elk team een hapklare brok was. KVO lijkt beter gewapend dan vorig seizoen, maar wist wel nog niet te winnen. In elke wedstrijd die het speelde, zat er wel meer in. De kustploeg moet het tot dusver stellen met twee puntjes. Komt die eerste zege er wel in Mechelen?

Shved reisde begin deze week even naar zijn thuisland, maar de terugreis verliep niet zoals gepland. Daardoor kon de Zweed de voorbije dagen niet meetrainen en ontbreekt hij bij de thuisploeg. Na twee nederlagen op rij is het afwachten of Kaya en De Camargo toch niet eens aan de aftrap komen.

Bij KVO is Capon voor het eerst geselecteerd na terugkeer uit blessure. Skulason heeft wat kwaaltjes door de opeenvolging van wedstrijden bij Oostende en de nationale ploeg van IJsland. Ook Jäkel en Guri zijn geblesseerd.