OHL smeert tienkoppig Standard eerste seizoensnederlaag aan

OHL heeft Standard een eerste seizoensnederlaag toegediend. Een doelpunt van Sowah volstond voor de knappe driepunter voor de Leuvenaars. De Rouches verloren naast drie punten ook nog Maxime Lestienne met een blessure en Nicolas Gavory, die op het uur moest gaan douchen.

Standard kon bij winst leider worden en liet er in de beginfase geen gras over groeien. Na zeven minuten waren de Rouches, waar Oulare voorin de voorkeur kreeg op Avenatti, tot drie keer toe dichtbij de openingstreffer. Eerst strafte Lestienne ei zo na een misser van Kotysch af. Wat later had Iversen een schitterende redding in huis op een deviatie van alweer Lestienne. Tussendoor besloot Raskin voorlangs.

In minuut 20 zat de wedstrijd van Maxime Lestienne er al. De bedrijvigste Luikenaar moest het veld verlaten, wellicht met een spierblessure in het bovenbeen. Het kantelpunt in de wedstrijd, zo bleek later.

Het is dan ook geen toeval dat OHL hierna steeds beter in de wedstrijd kwam. Iets voorbij het halfuur infiltreerde Sowah op het gepaste moment. Zijn lage voorzet werd door Henry hard naar doel getrapt, maar Bodart had een goede voetveeg in huis. Ook Mercier, die moeilijk in het spel voorkwam, trapte een goede mogelijkheid ver naast.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de tweede helft. Cimirot dreigde na tien minuten met een knappe plaatsbal, die maar net over doel ging.

Op het uur trok Gavory Mercier neer, net voorbij de middenlijn. Van Driessche was onverbiddelljk en duwde de Franse linksachter van Standard een tweede geel karton onder de neus.

OHL rook bloed en probeerde de Rouches een eerste nederlaag aan te smeren, maar dirigent Mercier geraakte maar niet in zijn spel. Onder leiding van een imponerende Vanheusden kwam de Luikse defensie nauwelijks in de problemen. Het was zelfs Cop die twintig minuten voor tijd ei zo na de bezoekers op voorsprong bracht.

Brys pokerde door in het slotkwartier Perbet mee in de spits te droppen. En dat loonde quasi onmiddellijk. Wie anders dan Xavier Mercier stuurde Sowah in het straatje, die knap in de verste hoek besloot. Montanier reageerde door Carcela zijn eerste minuten van het seizoen te gunnen. De Marokkaan schoot een grote mogelijkheid hard en wild over.

Obbi Oularé kopte in de slotminuut nog op de bovenkant van de lat, maar OHL diende Standard haar eerste nederlaag van het seizoen toe. OHL nestelt zich dankzij de recente zes op zes knap in de top vijf. Een opsteker voor de mannen van Brys, die niet gespaard blijven van blessures. Ook vandaag moest Brys Johan Croizet noodgedwongen vervangen.