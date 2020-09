Juklerod bezorgt 10 Antwerp-spelers drie verlossende punten na aangenaam kijkstuk

Het duel tussen Sint-Truiden en Antwerp leverde een erg leuke eerste helft op en een verrassende ontknoping. Na 47 seconden stond het 1-0 en bij de rust 2-2. De bezoekers vielen met tien spelers na rood van Batubinsika, maar het was Juklerod die RAFC de drie punten bezorgde.

In hun vorige confrontatie op Stayen scoorden STVV en Antwerp pas in de 87e en 94e minuut, ditmaal moesten we niet lang op goals wachten. Een combinatie van de thuisploeg begon op rechts en eindigde bij Seung-Woo Lee alleen voor de keeper. Op aangeven van Colidio maakte hij er na 47 seconden al 1-0 van.

Primeurs voor Lee en Seck

De thuisploeg, zonder Lamkel Zé en Verstraete, moest daar toch even van bekomen. Een balverovering van Refaelov leidde de gelijkmaker in. Via Haroun en Mbokani stond Juklerod plots alleen voor Steppe en hij hield het hoofd koel. De Noorse flankverdediger kwam nog eens in scoringspositie kwam even later nog eens in scoringspositie, maar zijn gekraakte volley viel over.

Antwerp probeerde STVV hoog vast te zetten. Bij een doeltrap van Steppe werd alles muurvast gezet. Zo kon de thuisploeg niet gevaarlijk zijn, maar dan moet je Antwerp zijnde zelf ook nauwkeurig zijn bij het uitvoetballen. Haroun speelde onder druk, hij pakte te veel tijd, in op Lee. De Zuid-Koreaan, opgeleid bij FC Barcelona, nam het geschenk met beide handen aan en lukte zijn tweede van de namiddag.

Het waren zijn eerste goals in Truiense loondienst, maar ook voor Seck was er zo’n primeur. Hij kwam perfect ingelopen op een corner van, opnieuw, Juklerod, en buffelde binnen. De eerste voor de Senegalees, of King Kong, zoals hij zichzelf noemt.

De meeste kansen waren nog voor Antwerp, maar ook Sint-Truiden had zijn goede momenten. Het was een aangenaam kijkstuk en ook de VAR moest zich mengen. Bij een tackle van Durkin werd Smet naar het scherm geroepen. De ref had al geel gegeven en hield het daar ook bij na het zien van de beelden. Mbokani claimde ook nog een strafschop voor handspel. ‘Nee’, kreeg Smet te horen van D’Hondt, de man in het busje.

Diezelfde spektakelwaarde kregen we in de tweede helft niet te zien, al werd er bij vlagen wel mooi voetbal op de Truiense kunstmat gebracht. Het spel was iets meer gesloten en de grootste kans op 3-2 of 2-3 kwam van de voet van Colidio. Hij rende heel het veld over en kreeg op het juiste moment de bal toegespeeld. Butez bracht uitstekend redding.

Antwerp met z'n tienen

Miyoshi zette daar nog een botsend schotje tegenover, maar vlak na die verwittiging mocht Batubinsika gaan douchen. Suzuki smeerde hem zijn tweede gele kaart aan. Geen reden tot protest.

De Truiense druk nam toe en Antwerp bezweek niet. De roodhemden kregen nog een goedkope vrijschop, maar die moest STVV duur betalen. De muur stond niet ideaal opgesteld en Juklerod schilderde het leer er heelijk rond. Daar bleef het ook bij op Stayen. Antwerp vindt aansluiting met de top-4, STVV blijft in de rechterkolom bengelen.