Kan STVV het Antwerp van ex-trainer Ivan Leko een hak zetten?

De laatste keer dat Antwerp op bezoek kwam bij STVV moesten we tot in het absolute slot wachten op doelpunten. Suzuki (87') scoorde toen en Refaelov (94') zorgde voor de puntendeling. Hopelijk schieten beide clubs op speeldag 5 iets vroeger in actie.

De twee clubs hebben alvast een andere trainer in de dug-out staan sinds die ontmoeting. Bij Antwerp is dat zelfs iemand met een STVV-verleden. In het seizoen 2016/17 loodste Ivan Leko de Kanaries naar de eindzege in play-off 2. Nu moet hij winnen met Antwerp om niet met 4 of 5 op 15 achter te blijven. Sint-Truiden telt een puntje meer, maar de die ene zege dateert toch ook alweer van de eerste speeldag: de 2-1 tegen Gent op 9 augustus. Toen nog zonder publiek, straks zijn fans voor het eerst weer welkom op Stayen. Thuistrainer Kevin Muscat kan nog geen beroep doen op Steve De Ridder en ook kersverse aankoop Maximiliano Caufriez zal er niet bij zijn. Ivan Leko kan niet rekenen op De Sart, Coopman, Buta en de geschorste B. Verstraete. 🐥⚽ Selectie!



Volgende Kanaries zijn geselecteerd voor de thuiswedstrijd van zondag tegen @official_rafc.



Jullie zijn op post?😍#STVV #CanaryForever #JPL #STVANT pic.twitter.com/z3ulx7iWPB — STVV (@stvv) September 12, 2020





Volg STVV - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.