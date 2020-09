Zulte Waregem doet niks met zijn mogelijkheden, klinisch Charleroi naar fabelachtige 15 op 15

Zulte Waregem mocht voor zijn eerste thuiswedstrijd mét publiek meteen de ongeslagen leider Charleroi ontvangen. Dat leverde een teleurstellende eerste helft en een open tweede helft op, waarbij de thuisploeg morste met zijn kansen en het deksel op de neus kreeg.

Zulte Waregem was na een moeilijke start uit het dal gekropen en wilde tegen Charleroi graag uitpakken met zijn derde opeenvolgende overwinning, maar de Zebra's waren na vier speeldagen wel de ongeslagen leider met 12 op 12: "Ze zijn misschien wel de beste ploeg van België op dit moment", gaf Francky Dury aan.

Inspiratieloze eerste helft

Beide coaches hadden na de voorbije overwinningen geen redenen tot sleutelen aan de basiself en stuurden dus opnieuw dezelfde namen de wei in - Belhocine moest het nog zien te rooien zonder de geschorste Fall. Rond die wei zaten er voor het eerst sinds lang ook supporters.

Het inspireerde beide teams wel niet meteen tot grandioos voetbal, integendeel zelfs. Het aantal kansen in de eerste helft die het vermelden waard zijn? Even veel als het alcoholpercentage in een niet-alcoholisch biertje.

Na de koffie werd het dan toch allemaal wat interessanter. Tot vier keer toe ontbrak het Vossen aan een centimeter of twee-drie om een doelpuntje te prikken, terwijl ook Govea en Bruno zich onder meer roerden voor de thuisploeg - een doelpunt van die laatste werd afgevlagd vanwege buitenspel.

Op een diefje

Reglementair scoren deed Essevee dus niet en aan de andere kant kreeg het het deksel op de neus. Dessoleil had met een kopbal Bansen al tot een miraculeuze save gedwongen, wat later kon Rezaei van dichtbij een slecht schot van Nicholson in een assist omzetten: 0-1 na een warrige fase.

De thuisploeg ging vervolgens met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Dury pompte met Sissako en Dompé een kwartier voor tijd nog twee verse krachten tussen de lijnen, maar ook zij vonden niet meteen het gaatje.

En dus viel het doelpunt voor een tweede keer aan de overkant: Nicholson was deze keer wél koele afwerker van dienst. Essevee vergat zijn kansen uit te spelen, een klinisch Charleroi staat met 15 op 15 fier op kop in de stand.