"Ze zijn de beste ploeg van België op dit moment": eerste puntenverlies voor de leider?

Heel wat leuke duels op het programma op zondag, mét publiek. Het is niet anders in het Regenboogstadion, waar Zulte Waregem en Charleroi het tegen elkaar opnemen.

Zulte Waregem is na een 0 op 6 wakker geschoten en staat zo al mooi in de middenmoot, maar Charleroi is natuurlijk met 12 op 12 de fiere leider in de Jupiler Pro League na vier speeldagen. En dat willen ze ongetwijfeld ook zo houden.

"Charleroi is de terechte leider op dit moment", beschouwde Francky Dury voor op de wedstrijd. "Ze scoren makkelijk en geven weinig weg. Ik ben blij dat de fans terug binnen kunnen, dat zorgt toch voor extra beleving en emotie."

Vertrouwen

"We hebben nu zelf meer vertrouwen getankt met de voorbije twee overwinningen, maar Charleroi is de beste ploeg van België op dit moment", aldus nog Dury - die zich dus aan een moeilijke wedstrijd verwacht in het Regenboogstadion.

"Ik heb een frisse en gemotiveerde groep teruggevonden", ziet Karim Belhocine het aan de kant van de Zebra's alvast zitten. Hij moet wel Fall nog altijd missen met een schorsing na zijn rode kaart eerder op het seizoen.

Selectie Zulte Waregem: Louis Bostyn, Eike Bansen, Martijn Beernaert, William Bianda, Olivier Deschacht, Daniel Opare, Ewoud Pletinckx, Laurens De Bock, Cameron Humphreys, Abdoulaye Sissako, Omar Govea, Bassem Srarfi, Ibrahima Seck, Jannes Van Hecke, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé, Saido Berahino, Gianni Bruno, Idrissa Sylla, Mikael Soisalo

Selectie Charleroi: Penneteau – Descamps – Imbrechts – Busi – Dessoleil – Willems – Kayembe – Diagne – Goranov – Ilaimaharitra – Gillet – Morioka – Henen – Hendrickx – Nkuba – Ribeiro Costa – Gholizadeh – Benchaib – Nicholson – Tsadjout - Rezaei