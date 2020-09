Antwerp en Eupen op zoek naar 6 op 6 na de interlandbreak

Na een afwezigheid van zes maanden zijn er eindelijk weer toeschouwers toegelaten in het Bosuilstadion. De aanhang van Antwerp zal zo'n 4.000 fans groot zijn en ze verwachten een overwinning tegen KAS Eupen.

Ivan Leko gaf op zijn persbabbel al aan dat de wedstrijd een must-win is, maar dat er toch het nodige respect is voor de Panda's. Met een zege kan Antwerp zich net onder de top-4 vestigen na een moeizaam begin van de competitie. B. Verstraete en Batubinsika zijn geschorst, Buta, Coopman en De Sart geblesseerd.

Eupen zit in een positieve flow. Het boekte na de interlandbreak zijn eerste zege en is al drie matchen op rij ongeslagen. Die reeks willen ze graag in stand houden. Ze zullen het wel zonder Victor Vazquez moeten redden. Hij blesseerde zich op training.