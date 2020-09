Cercle Brugge haalt het na sterke eerste helft van STVV

Cercle Brugge heeft deze avond met 3-0 gewonnen van STVV. Hotic, Ugbo en Vitinho waren de doelpuntenmakers. Door deze overwinning springt Cercle Brugge naar de zevende plaats in het klassement. STVV staat op de 15de plaats.

Cercle Brugge begon uitstekend aan de wedstrijd en ze kregen ook al snel enkele kansen bij elkaar gevoetbald. Vooral via Mubasa was er heel wat dreiging, maar doelman Steppe zat er telkens goed tussen.

Na tien minuten was Steppe dan toch geklopt. Nieuwkomer Marcelin kon scoren, maar de bal zou de arm van de verdediger geraakt hebben, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Iets voor het half uur stond de 1-0 dan toch op het bord. Een pass van Velkovski kwam tot bij Hotic en de aanvaller trapte de bal van buiten de zestien hard in de rechterbenedenhoek. Steppe kon er net niet bij: 1-0.

Nog geen vijf minuten later was daar de 2-0. Mmaee haalde Ugbo neer in de zestien en de spits, die vandaag jarig is, gaf zichzelf een verjaardagscadeau door de strafschop zelf om te zetten. 2-0 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde STVV wel iets terug te doen en de eerste goede kans was voor Lee. Na een knappe aanval kwam de bal tot bij de aanvallende middenvelder, maar hij trapte tegen de lat.

Ook Cercle Brugge probeerde nog af en toe te prikken. De beste kans was voor Ugbo. Hij werd goed in het straatje gestuurd door Hoggas, maar de aanvaller duwde de bal tegen de paal.

In het absolute slot scoorde Vitinho nog een knap doelpunt, waardoor de eindstand 3-0 werd. Dankzij deze knappe zege springt Cercle Brugge naar een knappe zevende plaats. STVV staat op de 15de plaats.