STVV gaat op zoek naar eerste uitoverwinning op het veld van Cercle Brugge

Cercle Brugge en STVV sluiten vanavond de zesde speeldag van de Jupiler Pro League af. STVV heeft op verplaatsing nog niet kunnen winnen dit seizoen en zal daar maar al te graag verandering in willen brengen.

Bij Cercle Brugge kunnen ze vanavond geen beroep doen op Alexander Corryn. De verdediger viel het voorbije weekend uit met een blessure aan de hamstring. Ook Guy Mbenza is er nog steeds niet bij.

STVV heeft nog niet kunnen winnen op verplaatsing dit seizoen en hoopt daar vanavond verandering in te kunnen brengen op het veld van Cercle Brugge. Nieuwkomer Maximiliano Caufriez is er nog niet bij, want de verdediger is geschorst. Steve De Ridder is geblesseerd.

πŸ₯βš½π’ππ”π€πƒ π’π„π‹π„π‚π“πˆπŽπ



Kevin Muscat trekt morgen ten strijde met volgende Kanaries in Jan Breydel.



πŸ†š@Cerclebrugge

⏰20.45 hrs

πŸ“ Jan Breydel



Support from home met onderstaande #'s:#STVV #CanaryForever #JPL #CERSTV pic.twitter.com/RQzeKZKGn2 — STVV (@stvv) September 20, 2020

Kan Cercle Brugge de drie punten thuishouden of gaat STVV met een eerste uitoverwinning aan de haal?