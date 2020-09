18 op 18! Ook Beerschot kan ongelooflijk efficiënt Charleroi niet tegenhouden

Twee gelijkaardige ploegen... Ja, maar de ene was vrijdagavond op alle vlakken toch wat beter. Charleroi liet meer strijdlust, meer snelheid en meer efficiëntie zien. De Carolo's klopten Beerschot met het gekende recept. 18 op 18 en een duidelijk signaal naar de rest van de topploegen.

Kent u het liedje van John Terra: "De dag dat het zonlicht niet meer scheen"? De tekst luidt: "Ik heb geploeterd voor twee!" Laten we zeggen dat dit het themalied van Charleroi-Beerschot had kunnen zijn in de eerste helft. Een tip voor Extra Time misschien. Een mooie match werd het dus niet. Veel duels, veel geknok, veel mensen op de grond, maar weinig echte kansen.

Onklopbaar achteraan

Eigenlijk was de enige meteen ook prijs. Charleroi was al een paar keer komen opzetten, maar vond geen weg door de verdediging van Beerschot. Maar met één geniale baltoets loste Morioka dat op. Hij zette Rezaei voor doel en die schoof zijn derde beheerst voorbij Vanhamel.

Achterkomen tegen Charleroi, dan weet je hoe laat het is. De Carolo's incasseerden nog maar één tegengoal en dat is geen toeval hoor. Om voorbij dat bijzonder stevige achterste viertal te geraken, moet je goeie papieren hebben. Busi en Kayembe op de flanken, Dessoleil en Willems centraal. Dat is gewapend beton!

De nieuwe Japanner, Suzuki, mocht aan de match beginnen, maar ondervond meteen dat hij niet zoveel plaats en/of ruimte zal krijgen als in de J-League. Meer nog, de samenwerking met van Noubissi was allesbehalve perfect. Charleroi deed het beter vooraan. Die tandem Rezaei-Nicholson werkt gewoon.

Nicholson meesterzet

De Jamaicaan kroop nu eens in de huid van aangever toen hij de aanstormende Gholizadeh zag aankomen. Die laatste ramde de bal in het dak van het doel. Vanhamel gewoon kansloos! Nee, het is niet denderend, maar het is o zo efficiënt. Dit Charleroi blijft gewoon verbazen. Achteraan quasi onklopbaar en vooraan toeslaand op cruciale momenten. De concurrentie staat al serieus onder druk na zes matchen.

Beerschot liep telkens tegen een muur. Hernan Losada deed aan de zijkant teken dat ze er steviger moesten ingaan, maar van bikkelen moet je de Zebra's niks leren. Op dat vlak verliest elke eersteklasser het pleit. Zes matchen gespeeld, 18 punten, 11 goals gemaakt, 1 tegen... Dat zijn cijfers waarmee je kampioen speelt toch?