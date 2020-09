Kan KV Mechelen op bezoek bij 'gewond dier' Racing Genk de nul op negen uitwissen?

In de vooravond neemt Racing Genk, dat eerder deze week Hannes Wolf bedankte voor bewezen diensten, het op tegen KV Mechelen. Voor beide clubs staat er heel wat druk op de ketel na de gemiste competitiestart.

De 5-2 nederlaag van maandag tegen Beerschot kostte de kop van Hannes Wolf. Clubman Olivieri neemt voorlopig de honneurs waar. De gewezen aanvoerder van Racing Genk heeft heel wat puzzelwerk, want met Cuesta en Bongonda staan er twee basisspelers geschorst aan de kant. Wellicht verschijnt youngster Luca Oyen hierdoor voor het eerst aan de aftrap.

Toch hebben de Limburgers vanavond slechts een opdracht: winnen. Met vijf op vijftien is de start erg matig.

KV Mechelen kende een moeilijke voorbereiding. Die lijn trekt zich door in de competitie. Het spel is vaak aardig, maar de gemiste kansen breken Malinwa erg zuur op. Met vier op vijtien op zak zal Malinwa met het mes op de keel komen spelen in de Luminus Arena. Doelman Gaetan Coucke keert voor het eerst terug naar Racing Genk, waar hij een overbodige pion was geworden.

