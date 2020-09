KV Oostende kent geen problemen met OH Leuven en boekt 6 op 6

KV Oostende heeft deze middag met 3-1 gewonnen van OH Leuven. Sakala scoorde twee keer en ook zijn spitsenbroeder Gueye zette zich op het scorebord. Maertens scoorde voor de bezoekers. Door deze overwinning springt de thuisploeg over OHL naar de zevende plaats in het klassement.

KV Oostende begon zeer goed aan de wedstrijd. Voorin waren de spelers zeer bedrijvig en ze zorgden dan ook voor heel wat dreiging. Vooral via Hjulsager kwamen er kansen, maar in de beginfase kregen we geen doelpunten.

Iets voor het half uur was daar de verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Hjulsager kon zich goed doorzetten op de linkerkant en hij bracht de bal hard voor tot bij Sakala. De aanvaller had de bal maar binnen te duwen: 1-0.

OH Leuven kon daar weinig tegenover zetten. Enkele minuten na het openingsdoelpunt ging Sowah wel neer in de zestien na contact met Hendry, maar volgens scheidsrechter Dierick was er niets aan de hand. Pittig detail: er was vandaag in de eerste helft geen communicatie met de VAR, dus het busje kon de situatie niet herbekijken.

Net voor het rustsignaal was daar de beste kans voor OH Leuven. Mercier had een goede actie in huis en kon ook uithalen, maar het schot was te centraal om Hubert te bedreigen. 1-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde OH Leuven op het elan van het einde van de eerste helft verder te gaan. Sowah maakte ruimte voor zichzelf om uit te halen, maar het schot ging naast.

Toch kregen de bezoekers 5 minuten later het deksel op de neus, want na wat geharrewar in de zestien, kwam de bal tot bij Sakala en die plaatste zijn tweede van de middag knap naast Romo: 2-0.

Tien minuten later was de wedstrijd gespeeld. Eerst trapte Gueye nog net over het doel van invaller Romo, maar nog geen minuut later kon de aanvaller verschroeiend uithalen. De doelman van OHL had er geen verhaal tegen en dus stond de 3-0 op het bord.

Tien minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde Maertens nog een eerredder voor de bezoekers. Mercier legde een vrije trap tot bij de middenvelder en hij trapte de bal hard naast doelman Hubert.

3-1 was meteen ook de eindstand. Door deze overwinning springt KV Oostende over OH Leuven naar de zevende plaats in het klassement.