OH Leuven gaat op zoek naar derde overwinning op rij op het veld van KV Oostende

Deze middag staan KV Oostende en OH Leuven tegenover elkaar op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. OH Leuven gaat op zoek naar een 9 op 9, maar ook KV Oostende zit in de winning mood na een overwinning op het veld van KV Mechelen.





Volg KV Oostende - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.