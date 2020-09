Afgekeurde doelpunten, een gemiste strafschop: Gent morst met kansen en betaalt alwéér bibbergeld bij zwak Moeskroen

Na een 3 op 15 was het voor KAA Gent op bezoek bij rode lantaarn Moeskroen alle hens aan dek. En dus stond er opnieuw veel druk op het treffen, wat er bijwijlen ook aan te zien was. De Buffalo's maakten het zich veel moeilijker dan nodig.

Moeskroen - KAA Gent was een onvervalste degradatietopper gezien de stand na vijf speeldagen: Moeskroen stond laatste met twee punten, de Buffalo's hadden nauwelijks een puntje minder en verwezen al twee coaches naar de tijdelijke werkloosheid.

Dorsch de bevrijder

Wim De Decker is nummer drie en hij plaatste Plastun op de plek van de geschorste Ngadeu. Botaka kreeg een basisplaats, terwijl Odjidja nog op de bank zat. Voorin kregen - net als tegen Rapid Wien - Yaremchuk en Depoitre de voorkeur.

De bezoekers hadden heel wat blessures en schorsingen te verwerken, waardoor Van Durmen, Bakic en Mohamed in de ploeg kwamen. Die laatste zou in de eerste helft ook al geblesseerd het veld moeten verlaten, waardoor de spoeling achterin wel heel dun werd. Bij Gent viel op een vreselijke grasmat Sven Kums dan weer uit, nooit een goed teken met oog op Dynamo Kiev woensdag.

Net als tegen Rapid Wien was het Dorsch die voor een snelle bevrijding zorgde, na slecht verdedigen van de thuisploeg overigens. De Buffalo's hadden de wedstrijd daarna al bij al snel helemaal op orde kunnen hebben, want er waren wel degelijk mogelijkheden genoeg.

Veel gemors

Maar: Yaremchuk trapte onder meer een stafschop te zwak in op Koffi, Depoitre zag zijn goal afgekeurd wegens buitenspel en net na de pauze miste Yaremchuk via beide palen een niet te missen kans toen hij alleen op de Moeskroengoalie af kon.

Ook Dorsch en de ingevallen Bukari vonden de doelman op hun weg. En dus maakte Gent het zich eigenlijk weer veel moeilijker dan nodig. Gelukkig voor hen kwam er lange tijd zeer weinig van Henegouwse zijde. Tabekou en co zorgden voor wat voorzetten vanop rechts, maar Gnohéré kon er met de kop geen 1-1 van maken.

Yaremchuk zag na een hele lange fase met de VAR ook nog een doelpunt afgekeurd worden, waardoor we nog zes dolle en nerveuze extra minuten op ons bord kregen. Gent verzuimde de kansen af te werken en betaalde daardoor bibbergeld, maar een onmondig Moeskroen had gewoon te weinig kwaliteit om te scoren. En zo schuift Gent wat op in het klassement, Les Hurlus blijven laatste.