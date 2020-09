Defensieve zorgen voor Wim De Decker bij JPL-debuut, winst is een must voor Buffalo's

Wim De Decker maakt zaterdagavond in Moeskroen zijn debuut als coach van Gent in de Jupiler Pro League. Na de zege in de Champions League gaat hij bij de staartploeg op zoek naar een nieuwe overwinning.

Het schorsingsvoorstel voor Ngadeu voor twee speeldagen werd aanvaard, dus hij is er niet bij in Moeskroen. En Godeau is dan weer geblesseerd, waardoor de spoeling achteraan toch vrij dun is voor nieuwbakken coach Wim De Decker. Defensieve zorgen? "Hopelijk zal er niets meer gebeuren met mijn verdedigers", blikt hij vooruit naar het duel in en tegen Moeskroen. De coach hoopt op een nieuwe overwinning tegen Les Hurlus, met oog op het duel tegen Dynamo Kiev ook. "We spelen nu om de drie-vier dagen een match. Dan is het moeilijk om er de principes in te slijpen, maar zo doen we ritme op." Gent is favoriet in Moeskroen. Waag een gokje via BetFIRST en doe een goede zaak met een zege van Les Hurlus!





Volg Moeskroen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.