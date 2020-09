Standard overklast Kortrijk, maar maakt het zichzelf onnodig moeilijk

Standard staat tweede na winst tegen KV Kortrijk. De Rouches domineerden heel de match, maar vergaten het af te maken. Geen probleem, want Kortrijk kwam weinig in het stuk voor.

Standard heeft zijn vorm teruggevonden. De Rouches voetbalden goed en domineerden het middenveld, met jeugdtalent Pavlovic in de basis. Maar het is die andere jongeling die de ogen naar zich toe trok. Raskin maakt elke wedstrijd meer indruk op alle waarnemers. Maar ook Amallah toonde zich weer.

Na een aftastend openingshalfuur, waarin Standard zich de meest bedrijvige toonde, ging de bal ineens op de stip nadat Ocansey Fai aantikte. Amallah zette de thuisploeg op voorsprong. Het begin van een dolle zeven minuten waarin Oulare op heerlijk aangeven van Raskin de 2-0 scoorde. Maar een minuut later maakte Mboyo al de aansluitingstreffer na niet al te bijster sterk verdedigen van de Rouches.

Met 2-1 was de buit nog niet binnen en Standard bleef met de kansen morsen. De dominantie was groot, maar Amallah en Oulare kregen de bal niet meer tegen de netten. Ook Cimirot weigerde Kortrijk de doodsteek te geven. Het voetbal was goed, de efficiëntie een pak minder.

Kortrijk bleef zo in zijn kansen geloven om met een punt uit Sclessin te kunnen vertrekken. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel kansen creëren. Standard monopoliseerde de bal en KVK kwam er niet meer aan te pas. De Rouches klimmen zo over Club Brugge, Beerschot en Anderlecht naar plaats 2. Met hoopgevend voetbal, maar zonder de grote efficiëntie.