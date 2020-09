Klasseverschil op de Freethiel: Anderlecht amuseert zich bij strijdend Waasland-Beveren en scoort vier keer

Een amusante avond werd het voor Anderlecht buitenshuis, nadat het in zijn eerdere uitmatchen was blijven steken op een gelijkspel. Niets van dat op de Freethiel. De Brusselse overmacht ten opzichte van de defensie van Waasland-Beveren was hiervoor te groot.

Het had op de Freethiel niet beter kunnen beginnen voor RSCA. Trebel heeft wel de gave om af en toe zo'n mooi doelpunt uit zijn sloffen te schudden en dat is exact wat de Fransman nu deed: een heerlijke krul richting linkerbovenhoek en 0-1.

Een vroege tegentreffer was precies wat Waasland-Beveren niet nodig had, nadat het ook in zijn vorige matchen heel wat tegendoelpunten incasseerde. Dat het vertrouwen bij de Waaslanders op een laag pitje staat, was er ook aan te zien. De eerste 25 minuten leken nergens op: balverlies na balverlies stapelde zich op, ook dicht bij het eigen doel.

Dat leek tot een strafschop te leiden, maar de VAR sprong Lawrence Visser te hulp. Bij het bekijken van de beelden bleek dat Nmecha er toch een schepje bovenop deed. Geen strafschop dus, al bleef Anderlecht wel over de thuisploeg heen denderen. Jackers greep nog goed in bij een kans voor Nmecha, Doku joeg de herneming hoog tegen de touwen.

Het was alle zeilen bijzetten voor Waasland-Beveren om een hogere score te voorkomen, tot het toch wat moed tankte uit een paar aanvallen. Zo lieten de manschappen van Hayen offensief toch iets zien in het derde kwartier. Van Crombrugge bracht met de voet redding op een schot van Efford. Net voordien had de vrijstaande Delcroix aan de overzijde een hoekschop over gekopt.

Op slag van rust kon de heerlijke dribbel van Murillo enkel foutief afgestopt worden. Wel een elfmeter deze keer, maar Nmecha trapte naast. Waasland-Beveren bleef er dus wel voor strijden. Heymans kreeg dé kans op 1-2. Hij tikte van dichtbij over. Geen 1-2, dan maar 0-3. Daar zorgde Verschaeren wel voor.

Nmecha wilde toch ook zijn doelpuntje. Jackers kwam te laat en haalde de aanvaller neer. De Duitser miste deze keer niet van op de stip. Was er even decompressie bij paars-wit? In elk geval kon Din Sula vlak hierna de 1-4 binnenduwen. In het slot lukte Heymans zelfs nog een tweede treffer voor de Waaslanders.

Die legden een voorbeeldige mentaliteit aan de dag, maar dat neemt niet weg dat ze alweer met een groot klasseverschil geconfronteerd werden. Tegen de heerlijke passjes van Sambi Lokonga en de kwieke flitsen van de RSCA-aanval was Waasland-Beveren niet opgewassen. De vier Brusselse treffers stuwen Anderlecht naar 12 op 18.