Ongeslagen Anderlecht gaat bij de nummer zeventien op zoek naar eerste uitoverwinning

Anderlecht heeft dit seizoen nog niet verloren. Wel wist het buitenshuis nog niet te winnen. Die eerste uitzege zou er dan moeten komen op de Freethiel. Voor thuisploeg Waasland-Beveren zou het echter ook heel erg welkom zijn eindelijk nog eens één of meer punten te pakken.

Waasland-Beveren verraste Kortrijk op de openingsspeeldag in het Guldensporenstadion. Dat was een opsteker van formaat voor de ploeg van Nicky Hayen. Sinsdien maken de Waaslanders echter geen denderende indruk meer. Niet alleen werd er vier keer na mekaar verloren, het was ook telkens met meer dan één doelpunt verschil. Het terugvinden van de competiviteit is de boodschap met de thuismatch tegen RSCA voor de boeg.

Dat Anderlecht heeft net zijn eerste overwinning onder coach K behaald. Die heeft zo een 5 op 9. In totaal haalt Anderlecht een 9 op 15. Gezien de kalender had het wat meer mogen zijn, maar de ongeslagen status kan wel voor wat vertrouwen zorgen. Bij de vorige verplaatsingen gaf Anderlecht eens een dubbele voorsprong weg en haalde het een 2-0-achterstand op. Deze keer opnieuw een bijzonder scoreverloop?

Bij Waasland-Beveren hopen ze nieuwkomer Bertone speelgerechtigd te krijgen. Faucher en Gamboa hebben nog een conditionele achterstand, De Mey is geblesseerd. Wellenreuther, Zulj en Vlap ontbreken in het paars-witte kamp wegens Covid-19. Amuzu zit wel in de wedstrijdkern, net als de 19-jarige Lucas Lissens overigens.

