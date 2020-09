Club Brugge haalt de sloophamer boven en maakt er zes(!) na zondagswandeling aan Gaverbeek

Niet eens hard doordrukken en wel meer dan een handvol doelpunten maken? Het is Club Brugge gelukt na een zondagswandeling annex kegelspel aan de Gaverbeek. Een match die er even eentje had kunnen worden, maar er nooit eentje werd.

Club Brugge tankte de voorbije weken vertrouwen en wilde op dat elan doorgaan op bezoek bij Zulte Waregem, al deed het dat wel met een compleet nieuwe voorhoede: Krmencik, Diatta, Ricca en De Ketelaere vervingen Badji, Dennis, Okereke en Sobol. Francky Dury van zijn kant mocht geen gebruik maken van Jelle Vossen en posteerde dan maar Srarfi op de flank, terwijl Sissako en Humphreys ervoor zorgden dat Van Hecke en Opare naar de bank werden verwezen. Snelle owngoal luidt dramatische middag in In minuut 1 moest Simon Mignolet al met een hak redden op een goede poging van Gianni Bruno en ook dieper in de eerste helft moest de Brugse goalie een paar keer attent zijn, terwijl Srarfi een keertje door Mata aan de rand van de zestien foutief werd gestopt. Tot zover alles wat het te vermelden waard was voor Zulte Waregem, want verder was het al Club Brugge dat de klok sloeg. En blauw-zwart hoefde niet eens aan zo'n hoge intensiteit of tempo te spelen om er een demonstratie van te maken. Deschacht verschalkte zijn eigen doelman na een corner die er nooit had mogen komen, de rest van de eerste helft konden Vormer, Vanaken en Rits gewoon als door los zand doorheen de defensie van Zulte Waregem wandelen. Kegelspel Krmencik mocht vertrouwen opdoen met twee al bij al makkelijke treffers - Bansen hield hem zelfs tot twee keer toe van zijn hattrick. Vanaken kon tussendoor vrij de derde van de namiddag binnenkoppen, met een ongeziene makkelijkheid. De 0-4 aan de rust zorgde ervoor dat het tempo na de pauze verder omlaag ging. En toch kon blauw-zwart rustig op zijn elan doorgaan. De Ketelaere nam een geschenkje van Bansen via Vanaken gretig aan, op een hoekschop tikte Balanta na alweer knullig wegwerken ook de 0-6 tegen de touwen. Essevee probeerde nog wel met onder meer de ingevallen Dompé, maar erg veel zoden bracht dat niet aan de dijk. De bezoekers van hun kant vonden het wel welletjes en lieten zo na om op zoek te gaan naar nog meer doelpunten.