Anderlecht geeft zege in slotfase uit handen na blunder Luckassen en frommelgoal Ngoy

Anderlecht domineerde zowat heel de match tegen Eupen, maar de Oostkantonners hadden wel de beste kansen om op voorsprong te komen. Lokonga zorgde met een heerlijke knal wel voor de voorsprong, maar in de slotfase glipte de zege hen nog uit handen.

Goeie intenties genoeg, redelijk wat goeie combinaties ook, maar in de zone van de waarheid bleef Anderlecht heel stil. Vincent Kompany had Moustapha Bundu op de flank gezet en Marco Kana op het middenveld. Maar het was vooral Nmecha die te weinig woog op de Eupense verdediging.

Nmecha te slap

De diepe spits kwam dikwijls een stap te laat of reageerde te laat waardoor de meeste goeie kansen verloren gingen. De beste kans was eigenlijk voor Eupen op pass van... Luckassen. Die gaf de bal pardoes in de voeten van Musona, wiens vizier niet al te best afgericht stond. Al bij al geen onderhoudende eerste helft in het Lotto Park gezien het aantal mogelijkheden.

Een beetje gif had Anderlecht ook goed kunnen gebruiken. Lees: Adrien Trebel. Zonder hem volgende week op Club Brugge gaat bijzonder gecompliceerd worden. Niemand nam de aanjagersrol op zich. Niemand ook die bij een stilstaande fase eens een deftige voorzet kon geven. Tau probeerde er wel wat schwung in te brengen, maar de afspeelmogelijkheden vooraan waren te schaars.

Twee spitsen

Begin tweede helft en Tau en Murillo gingen in discussie over een verkeerd gespeelde bal. Niet erg, maar tekenend voor de match van de Brusselaars: het liep niet zoals ze wilden. Van Crombrugge moest N'Goy ook twee keer van de 0-1 houden. Als Doku dan ook eens een snipperdag neemt... Dan heb je iemand nodig die vooraan het verschil kan maken. Kompany probeerde het door Dimata op het veld te gooien en met twee spitsen te gaan spelen.

Maar het was Sambi Lokonga die eindelijk eens op doel durfde schieten. De trainersstaf maant hem al langer aan dat meer te doen, maar tot nu toe kwam het er niet uit. Tot een bal precies voor zijn voeten belandde en hij heerlijk uithaalde voor de 1-0. Zijn eerste ooit op profniveau. Tja, dat bedoelde Kompany dus met dat zijn jonge gasten beslissend moeten zijn...

Het leek een derde zege op rij te gaan worden, tot - een half geblesseerde - Luckassen in de fout ging bij een lage voorzet en Ngoy profiteerde om de bal voorbij Van Crombrugge te frommelen. De bal ging tergend langzaam tegen de netten en weg was de euforie in het Lotto Park.