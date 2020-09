Reden tot ongerustheid bij Anderlecht: vertimmerd elftal moet sterk Eupen partij geven

Een reeks van drie overwinningen op rij zou Anderlecht veel deugd doen, maar in het Lotto Park zijn ze er helemaal niet gerust op. Eupen kondigt zich aan als een heel moeilijke tegenstander, die makkelijk scoort.

Club Brugge won makkelijk van de Oostkantonners, maar Gent en Antwerp hebben een heel ander scenario gekend. Eupen speelt vrank en vrij, met enkele leuke voetballers vooraan.

Bij Anderlecht moet Vincent Kompany weer veel gaan aanpassen. Achteraan kiest hij waarschijnlijk voor het duo Luckassen-Vranjes bij afwezigheid van Delcroix. Op het middenveld moet Marco Kana immers gaan depanneren om de gekwetste Trebel te vervangen.

En wie staat er op de plaats van Verschaeren? Ait El Hadj? Amuzu? Of krijgt Moustapha Bundu zijn eerste basisplaats? Die laatste optie is de meest waarschijnlijke, want dat geeft Kompany meer kracht en ervaring in zijn elftal.

