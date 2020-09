Beerschot zet scheve situatie helemaal recht en haalt het van Waasland-Beveren na zinderende slotfase

Beerschot heeft deze middag de 3 punten thuisgehouden na een 3-2 overwinning tegen Waasland-Beveren. De wedstrijd leek te eindigen op een gelijkspel, maar in het absolute slot zorgde Brogno voor de verlossing.

In de eerste minuten trok Beerschot het spel naar zich toe en de eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor de thuisploeg. Dario van den Buijs probeerde het van ver, maar via een verdediger ging de bal in hoekschop.

Waasland-Beveren kon er niet veel tegenover zetten, maar de eerste kans voor de Waaslanders was wel meteen raak. Na 10 minuten werd Efford goed diepgestuurd en hij zette de bal mooi naast doelman Vanhamel: 0-1.

Nog geen 5 minuten later stond de verrassende 0-2 al op het bord. Een knappe counter van de bezoekers kwam tot bij Heymans en de middenvelder trapte bal hard in de rechterbenedenhoek.

Na de 0-2 gaf Waasland-Beveren de bal aan Beerschot, maar veel kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. De beste kans was voor Holzhauser, maar Jackers had een geweldige reflex in huis.

Vijf minuten voor het rustsignaal lukte het dan toch voor de thuisploeg. Een knappe aanval kwam tot bij Tissoudali en na een mooie combinatie met Holzhauser kon hij de bal enig mooi over Jackers leggen met een lobje. 1-2 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

De tweede helft was duidelijk voor Beerschot. Ze kregen heel wat kansen bij elkaar gevoetbald, maar telkens stond een verdediger of Jackers in de weg. De beste kans was voor Sanyang, maar de doelman van Waasland-Beveren had opnieuw een goede reflex in huis.

In het slot kreeg Beerschot dan toch waar het recht op had. Invaller Suzuki stond nog maar 5 minuten op het veld en hij kon de bal mooi naast Jackers tegen de netten koppen: 2-2.

En daar bleef het niet bij, want in het absolute slot ging Beerschot nog op en over de Waaslanders. Eerst werd een doelpunt van Bourdin nog afgekeurd, maar nog geen twee minuten later zorgde Brogno voor de verlossing. 3-2 werd meteen ook de eindstand en dus klimt Beerschot naar een voorlopige tweede plaats in het klassement. Waasland-Beveren blijft op de 17de plaats staan.