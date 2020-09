Club Brugge komt even met de schrik vrij, maar derde opeenvolgende derbyzege is een feit

Club Brugge mag zich tot 26 januari 'de ploeg van de stad' noemen. Het gaf een voorsprong vroeg in de tweede helft uit handen, maar Deli stelde orde op zaken met een rake kopbal. Cercle werd kort na de gelijkmaker nog een strafschop ontnomen. 2-1 was de eindstand.

De Brugse stadsderby was een clash tussen twee ploegen met vertrouwen. Club gaf Zulte Waregem vorige week een pandoering van jewelste en de groen-zwarte buren klopten STVV op overtuigende wijze.

Blauw-zwart was zondag de thuisploeg en de fans zagen na een aangename openingsfase een gigantische misser van Krmencik, de spits waarbij de ban nochtans gebroken leek. Op aangeven van Diatta kon hij de bal in een lege hoek schuiven, maar hij mikte langs de verkeerde kant van de paal. Onbegrijpelijk!

In de omgekeerde richting lukte het wel. Krmencik vertrok randje buitenspel en legde af voor de Senegalees. Met een gekruiste knal nam hij Didillon te grazen. Eindelijk, moet Diatta gedacht hebben, want daarvoor had hij al een kans of drie gemist. De lijnrechter had voor buitenspel gevlagd, maar de VAR liet het feestje doorgaan.

Club combineerde bij vlagen erg mooi en zag de 2-0 van Diatta op tien minuten van de rust wél terecht afgekeurd worden voor off-side. De withemden hadden enkele goede momenten, maar Ueda en Musaba kopten niet tussen de palen. Mignolet greep een keer goed in op een voorzetschot van rechtsachter Decostere.

De voorsprong bij de rust was dus terecht, maar de bezoekers toonden een ander gelaat na de pauze. Hotic loodste Musaba door de buitenspelval en die werkte keurig af. Cercle had geen volle minuut nodig in de tweede helft om de bordjes in evenwicht te zetten.

Bij de landskampioen ging het licht voor een paar minuten uit. Deli greep te laat in in de eigen 16-meter. Bal op de stip, maar de VAR oordeelde dat Ugbo zich al voor de ingreep liet vallen. Daar kwam blauw-zwart héél goed weg.

In de andere grote rechthoek kwam Deli niet te laat. De centrale verdediger klom het hoogst bij een corner van Vormer en kopte overhoeks binnen. Er kwamen nog meer kansen op 3-1 dan op 2-2, onder meer via Dennis, maar gescoord werd er niet meer. Blauw-zwart mag zich tot de volgende derby van 26 januari de beste ploeg van de stad noemen en wipt over Standard naar een gedeelde tweede plaats met Beerschot.