Geen nieuw 'mirakel van Vitosha': Gent gaat in vijf dolle minuten kopje onder tegen OH Leuven

AA Gent had zich zijn terugkeer van de supporters in de Ghelamco Arena ongetwijfeld anders voorgesteld. In enkele minuten vergooide het vele goede intenties, de comeback leverde uiteindelijk niets op.

KAA Gent wilde na de 1-2 nederlaag tegen Dynamo Kiev vertrouwen tanken in zijn eerste thuiswedstrijd mét publiek richting de terugmatch in Oekraïne. Wim De Decker moest dat wel doen zonder Yaremchuk en Odjidja vanwege niet fit. Verder verwees hij Nurio en Depoitre naar de bank.

Stilte voor de storm

Niangbo, Mohammadi, Bukari en Kleindienst mochten zo in de basis beginnen. Marc Brys van zijn kant had minder wissels in petto, ondanks een matige prestatie in Oostende vorige week. Malinov kwam tussen de lijnen, onder de lat nam Romo de plek in van de geblesseerde Iversen.

Veertig minuten lang leek er een heropstanding van Gent in de maak. Het spel was aanvallend, de goesting en drive waren aanwezig en de supporters stuwden de spelers naar een hoger niveau. Kleindienst scoorde na een bal van Mohammadi op de paal, maar werd afgefloten voor buitenspel.

De kansjes werden niet afgemaakt, aan de overkant was het als een donderslag bij heldere hemel wél meteen raak: 0-1 via Sowah na een kortgenomen hoekschop waarbij Roef zich al bij al makkelijk leek te laten verschalken.

Duitse hoop

Er kroop meteen twijfel in de gelederen en vlak voor rust - een intikkertje van Maertens na een knappe actie van Henry - werd het 0-2, om meteen na de koffie zelfs via de counter naar 0-3 te gaan. Ijskoud afgewerkt van Sowah, dat wel. Maar toch: bizar hoe Gent in vijf minuten al het goede leek te zijn vergeten.

Cynisch applaus van de fans volgde, er werd zelfs (even) om Jess Thorup - ondertussen coach van Genk - geroepen door de supporters. Het zat Gent overigens ook lange tijd niet mee: Plastun raakte de lat, Niangbo zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout van Castro-Montes.

En toch: dag op dag 31 jaar na het 'Mirakel van Vitosha Sofia' bleven de Buffalo's erin geloven. Twee strafschoppen - omgezet door Dorsch en Kleindienst - sterkten hen een dik kwartier voor tijd in hun geloof. Verder dan de 2-3 kwamen ze echter niet, waardoor Gent met 6 op 21 achterblijft. De Leuvenaars rukken op in het klassement met een belangrijke driepunter.