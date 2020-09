"Niemand kent impact van coronabreak": Wim De Decker maakt zich zorgen over volle ziekenboeg

Zaterdagavond staat de eerste thuiswedstrijd mét publiek ingepland voor AA Gent en Wim De Decker. Rest de vraag wie de coach aan de aftrap kan brengen.

"Niemand kan de impact van de coronabreak inschatten", aldus Wim De Decker op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met OH Leuven. "We zijn ondertussen al 22 keer getest geweest. Voor mij is het stilaan genoeg, maar we zullen hier nog even mee zitten."

Intensiteit?

"Ik weet niet waaraan sommige blessures liggen. Heeft het te maken met de intensiteit? Het is moeilijk in te schatten. Aan de coacheswissels ligt het volgens mij niet."

De Decker zal het in ieder geval mogelijk zonder Yaremchuk moeten doen die uitviel tegen Dynamo Kiev. En ook Chakvetadze en Odjidja blijven twijfelachtig. Kopzorgen dus voor De Decker in de eerste thuiswedstrijd mét publiek.

"Het blijft een topteam, ondanks de dubbele trainerswissel. Op elke positie zijn ze driedubbel bezet", gaf Marc Brys van zijn kant dan weer aan.