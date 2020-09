Geen overwinning bij debuut voor Jess Thorup, ondanks twee goals Paul Onuachu

In een erg aangenaam kijkstuk deelden Racing Genk en KV Oostende de punten. In een match die geen verliezer verdiende was het andermaal Paul Onuachu die voor de Genkse doelpunten zorgde. Na een Genkse rode kaart was het Gueye die voor een puntendeling zorgde met een rake kopbal.

Déjà vu

Het vuurwerk van de Gentse fans buiten het stadion werkte duidelijk inspirerend voor de 22 acteurs. Beide ploegen kozen vol voor de aanval. Net als vorige week keek Genk ook vanavond tegen een vroege achterstand aan. Vandevoordt bracht nog redding op het schot van Hjulsager, maar de youngster was kansloos op de herneming van McGeehan.

Net als vorige week bleef de achterstand amper een paar minuten op het scorebord. Onuachu kopte raak op voorzet van Maehle, net als vorige week.

Ook na de gelijkmaker bleef het tempo enorm hoog liggen. Toma testte de vuisten van Hubert. Op het halfuur bediende Maehle andermaal Onuachu. De deviatie werd door Hubert op onorthodoxe wijze uit doel geranseld.

Maar ook KV Oostende stak de neus nog een keer aan het venster. Sakala ging ervan door op de flank en liep Lucumi eruit. De aanvaller knalde snoeihard op het gelaat Vandevoordt, die met een portie geluk de bal naast doel zag belanden.

Vroege strafschop + donkerrode kaart

Vlak na de pauze ging de bal op stip voor Racing Genk. Laforge vond de handsbal van Mc Geehan na minutenlang bekijken van de beelden voldoende voor een strafschop. Een hard verdict voor KVO. Paul Onuachu liet het niet aan zijn hart komen en legde zijn zesde van het seizoen keurig in de benedenhoek.

Na tien minuten in de tweede helft zat de wedstrijd van Bastien Toma erop. De Zwitser ging vol door op het onderbeen van D’Arpino en werd terecht uitgesloten. Genk nog meer dan een halfuur in ondertal. Thorup schakelde onmiddellijk tactisch bij door Munoz in te brengen voor Luca Oyen.

Oostende ging op zoek naar de gelijkmaker, terwijl Racing Genk het moeilijk kreeg met een man minder. Twintig minuten voor tijd was het Vandevoordt die een schitterende parade in huis had op een schicht van Ndicka.

Net toen KV Oostende door de beste krachten leek te zitte, volgde alsnog een ijskoude douche voor Genk. In minuut 84 was het uitgerekend Gueye, die net van tevoren flirtte met een tweede geel karton, die een voorzet van Jelle Bataille snoeihard in de bovenhoek buffelde.

In blessuretijd was Cuesta nog erg dicht bij de winnende treffer voor Racing Genk. Zijn botsende kopbal werd knap gered door Hubert. Aan de overzijde had een sterk keepende Vandevoordt nog een schitterende redding in huis op een pegel van Sakala.

Zo eindigde deze partij al bij al op een billijk gelijkspel in een wedstrijd die geen verliezer verdiende. KV Oostende verlengt zo zijn ongeslagen reeks. De laatste nederlaag van de Kustboys dateert alweer van 15 augustus, tegen Charleroi.