Antwerp zet achterstand om in driepunter na natte en winderige avond in Kortrijk

Al na 2 minuten kwam Kortrijk op voorsprong tegen Antwerp, maar die kon het in een tweede helft met veel tegenwind niet succesvol verdedigen. Invaller Refaelov bracht RAFC op voorsprong en Mbokani bezegelde het lot van de Kerels die Antwerp over hen zien wippen in de stand.

Storm Odette kwam vrijdag aan land en dat hebben ze geweten in het Guldensporenstadion. De wind had een grote invloed op de wedstrijd. Elke lange bal van Antwerp in de eerste helft bleef hangen voor de middenlijn, maar toch bleven die ballen trappen. De wind stond ook naar de flank van Benson die zijn eerste basisplaats kreeg dit seizoen. Niet de beste kopper.

Kortrijk kon 45 minuten vanuit een zetel verdedigen én lukte al een erg vroege voorsprong. D’haene kreeg wel erg veel tijd om voor te zetten vanop zijn linkerflank. Pius liet Mboyo gewoon lopen en die kon van erg dichtbij binnen duwen. Het was niet de eerste keer dat Antwerp vroeg op achterstand kwam. Het overkwam hen ook al na 47 seconden tegen STVV.

De opvallendste figuur van de partij was echter Odette, die voetballen onmogelijk maakte. Selemani kon met de wind in zijn rug een keer alleen op Butez afstormen… bal te ver van de voet en De Sart kon ook niet profiteren. Nsimba mocht ook voor het eerst starten bij Antwerp. De 20-jarige aanvaller kende een moeilijke avond.

Ook Kortrijk-doelman Jakubech mocht ondervinden hoe moeilijk het was om een bal ver uit te trappen. Bij het wisselen van kant bleef logischerwijs hetzelfde doel belegerd worden. De Kerels moesten 45 minuten standhouden met een felle tegenwind, maar na een kwartier liep dat al verkeerd.

Benson zette een snelle tegenaanval op, gaf mee met Gerkens die Mbokani wou bedienen. Nog voor de Congolees kan binnenduwen, werd die taak al vervuld door KVK-verdediger Sainsbury met een own-goal.

Dreigende invallers

De Kerels konden daar na nog af en toe onder de druk uitkomen en ook gevaarlijk zijn via de ingevallen Jonckheere. Aan de overkant had B. Verstraete al een klein metertje over geknald.

Refaelov dwong in de slotfase nog een vrijschop af en knalde die hard binnen naast de muur. Daar had Jakubech meer mee moeten doen. De bal kwam naar zijn hoek, maar hij had al een stapje gezet.

Butez redde nog de meubelen voor zijn ploeg en Refaelov knalde een tweede vrijschop maar net naast, maar het was Mbokani die op aangeven van Nsimba voor het slotakkoord zorgde. Door de driepunten wipt Antwerp (11 punten) over Kortrijk (10) in de stand.