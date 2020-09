Kan Kortrijk Antwerp afhouden in het klassement?

De opener van speeldag 7 gaat door in het Guldensporenstadion, waar Antwerp op bezoek komt. De Kerels zullen hun voorsprong van twee punten met hand en tand verdedigen. Ze draaien mooi mee in de top-8, terwijl de druk om punten te pakken erg hoog is voor RAFC.

KV Kortrijk heeft na vorig seizoen iets recht te zetten tegen Antwerp, want zowel in de competitie als in de beker werd met 0-1 verloren. Met een eventuele zege kan de kloof op Antwerp uitgediept worden tot vijf punten. Yves Vanderhaeghe kon overigens met zijn voltallige kern trainen, op Terem Moffi na. Hij rondt zijn transfer naar Lorient af. Dan is de lijst met afwezigen een stuk langer bij Antwerp. Deze week kwam daar nog Simen Juklerod bij. Ivan Leko rekent ook niet op Didier Lamkel Zé en wacht vol ongeduld op de terugkeer van Buta. Birger Verstraete is er na zijn schorsing wel weer bij. Antwerp kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. 8 op 18 is onvoldoende voor een club die play-off 1 ambieert en de kloof op de top-4 bedraagt al 4 punten.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.