Twee weken na misser nu matchwinnaar: Vranckx schenkt KVM de zege en duwt STVV dieper in de put

Aster Vranckx heeft nog eens laten zien laten zien dat hij uit het goede hout gesneden is. Amper 17, maar na zijn misser tegen KVO draaide hij de knop meteen om en twee weken later is hij de matchwinnaar. Malinwa was dus de ploeg die een einde maakte aan een mindere reeks, STVV moet zich bezinnen.

Een kwartiertje viel de wedstrijd stil in de eerste helft, maar het begin en einde was best de moeite waard. Een kans voor Mrabti na een paar minuten gaf al een goede aanzet. De Zweed trapte de voorzet van Kaboré in één tijd in de armen van Steppe. Aan de overzijde loste Coucke een voorzet van Cacace. Colombatto mikte vervolgens in het zijnet.

Voorts kwam het doelgevaar allemaal van Malinwa. Van Damme knalde over na goed voorbereidend werk van Mrabti en Engvall. Een scherpe voorzet van Kaboré belandde onverwacht tegen de verste paal. Zeker vanaf het tweede deel van de eerste helft dicteerde KVM de wet en konden ze bij STVV nog enkel diep spelen.

Engvall glipte door de Truiense defensie, maar Steppe greep in en een andere Mechelaar kreeg het leer ook niet tegen de netten. Na de pauze ging KV door met zijn aanvalsspel. De Camargo trapte eerst in de draai naast en vond bij een volgende kans op aangeven van Engvall Steppe op zijn weg.

Even na het uur kraakten de Truienaars. Vranckx hield bij zijn balaanname slim de voorzet van Mrabti bij zich. Iedereen verrast, Vranckx trapte vervolgens de 1-0 van dichtbij raak. De jongeman die in de vorige thuiswedstrijd nog solliciteerde naar de misser van het jaar kroonde zich nu tot matchwinnaar.

Niet veel later na zijn eerste treffer verdubbelde Vranckx de score: duel winnen en de kleine baklijn en vervolgens de bal hoog in doel jagen. Deed STVV nog iets terug? Helemaal aan het einde pas, met een kopbal van Suzuki, maar Coucke duwde met een reflex over.

De score wijzigde echter niet meer. Een verdiende overwinning dus voor KV Mechelen, waarmee het een einde maakt aan een reeks van vier opeenvolgende nederlagen. STVV zakt naar de derdelaatste plek in de stand. Die zege tegen AA Gent van de Limburgers op de eerste speeldag lijkt alweer een eeuwigheid geleden.