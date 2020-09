KV Mechelen en STVV moeten zich herpakken

KV Mechelen en STVV hebben in het seizoensbegin allebei al aardige dingen laten zien. Toch staan beide teams aan het begin van de zevende speeldag bij de laatste vier in het klassement en hebben ze iets recht te zetten. Welke ploeg krabbelt er recht?

Bij KV Mechelen is het weken geleden dat het nog eens punten kon sprokkelen. Het leed al vier nederlagen op rij. Er is een gebrek aan doortastendheid en efficiëntie. Offensief, maar ook defensief. En zo is het natuurlijk moeilijk om een wedstrijd te winnen. Vrancken heeft individuele gesprekken gevoerd met zijn spelers. Is dat de methode opdat KV eindelijk zichzelf eens niet in de voet zou schieten?

In Sint-Truiden is de zege tegen Gent op de openingsspeeldag ook al een verre herinnering. Het won sindsdien niet meer en leerde dat je met gelijke spelen niet vooruit geraakt. Het bleef wel competitief, tot het vorige maandag in het Jan Breydelstadion er niets van bakte tegen Cercle Brugge. Aan STVV om te bewijzen dat dit een 'accident de parcours' was.

Wijzigingen

KV Mechelen kan rekenen op een volledig fitte kern. STVV moet het stellen zonder Janssens, De Ridder en de geschorste Caufriez. Wellicht voeren beide trainers wel één of meerdere wijzigingen door. Vrancken overweegt naar verluidt om met Wernersson te starten op linksachter. Muscat brengt Sankhon en mogelijk ook Konaté of Lucas aan de aftrap.

