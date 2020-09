Charleroi verspeelt maximum van de punten op bezoek bij hekkensluiter Moeskroen

Charleroi is er niet in geslaagd om zijn zevende wedstrijd op rij te winnen in de Jupiler Pro League. Een wat zwakke leider kwam niet verder dan een gelijkspel op het veld van Moeskroen. Door dat extra punt klimt Moeskroen van de laatste naar de voorlaatste plaats.

De Waalse wedstrijd was allesbehalve beladen en attractief. Charleroi had donderdag al een wedstrijd in de benen en moet ook volgende donderdag opnieuw opdraven om zich te kwalificeren voor de Europa League. Het eerste gevaar komt van Charleroi maar op kansen is het wachten tot op het halfuur.

Al is het een kans met een strik rond want Moeskroen-verdediger Dabila miskijkt zich volledig op een lange bal van Busi. Fall is wel attent en kan de bal via zijn scheenbeen voorbij Moeksroen-doelman Koffi in doel werken.

Daarna duwen De Zebra's even door maar Koffi is telkens zeer attent.

Tegen alle verwachtingen in gaat Charleroi toch niet met een voorsprong rusten. Een voorzet van Tabekou wordt zeer slecht verwerkt door Dessoleil. De bal valt prompt voor de voeten van Serge Tabekou en die scoort van dichtbij.

Charleroi op zoek naar 21/21

In de tweede helft is het logischerwijze vooral Charleroi dat op zoek gaat naar de tweede treffer. Hekkensluiter Moeskroen zou al heel blij zijn met een puntje tegen de fiere leider.

De grootste kans van de tweede helft is er eentje voor Rezaei. Zijn kopbal belandt op de dwarsligger, daar komt Moeskroen goed weg.

Charleroi heeft het moeilijk om uitgespeelde kansen bijeen te voetballen. Busi en Nicholson proberen het vanop afstand. De eerste kan zijn schot niet kadreren, de tweede trapt in de handen van Koffi.

De doelman van Moeskroen moet zich in de slotfase meermaals onderscheiden, onder meer met een prachtige parade op opnieuw een kopbal van Rezaei.

In de slotfase moet Moeskroen nog meer rekenen op countervoetbal want Charleroi neemt geen vrede met een punt op het veld van de laatste in de stand.

Maar er wordt niet meer gescoord. Charleroi is het maximum kwijt maar blijft wel aan de leiding in de hoogste klasse. Moeskroen pakt zijn eerste punt thuis.