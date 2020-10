Oppermachtig Antwerp maakt in eerste helft komaf met gehandicapt KV Mechelen

Antwerp heeft het zichzelf makkelijk gemaakt door in de eerste helft een mak KV Mechelen helemaal van de mat te vegen. Na de treffer van Hairemans kregen ze het nog even moeilijk, maar Seck bracht zekerheid.

Geen Vanlerberghe, geen Vranckx en geen Van Damme... Dan weet je dat je als trainer van KV Mechelen een probleem hebt. Wouter Vrancken probeerde voor de match dan wel te minimaliseren, maar zoveel kwaliteit en duelkracht verliezen - en dan nog tegen Antwerp - kan je niet verstoppen.

Japanse kwelduivel

Na acht minuten stond het al 2-0. Kwelduivel van dienst: Koji Miyoshi. De Japanner - bij gebrek aan andere flankspelers in de basis - dwong na drie minuten Bushiri tot een own goal en scoorde vijf minuten later na een heel mooie één-twee met Refaelov. Het ging wel allemaal wat te makkelijk. Te weinig fysieke présence bij KVM.

Antwerp heerste overal op het veld. Ook Didier Lamkel Zé, gerehabiliteerd om dezelfde reden als Miyoshi, kon regelmatig eens voor onrust zorgen in de Mechelse afweer. KV Mechelen zorgde zelf maar twee keer voor gevaar: een knullige kopbal van Bushiri en een kans voor Engvall die door De Laet onschadelijk werd gemaakt.

KVM nergens

Antwerp loerde op de counter en liet KV gewoon komen tot aan de zestien. In de verdediging van The Great Old waren amper gaten te vinden. Kaya, Schoofs en Hairemans zochten, maar vonden niet. KV Mechelen was eigenlijk helemaal nergens. De 3-0 viel nog voor de rust. Weer Miyoshi weggestuurd, schot van Gerkens gestopt en Mbokani stond helemaal alleen te wezen op drie meter van het doel. Merci zei Dieu.

Leko kon het zich zelfs permitteren om hem een halfuur voor tijd naar de kant te halen voor Nsimba. Dat gebeurt ook niet elke week. KV Mechelen kon wel nog iets terugdoen. En het was Geoffke Deurne Noord die er weer wat vuur in bracht. De handen op de Bosuil gingen op elkaar!

Maar het bracht zowaar weer leven in de brouwerij. KV Mechelen ging aandringen, Lamkel Zé miste de 4-1, Togui was er ei zo na dichtbij... Leuke tweede helft hoor! Tot Seck in twee keer voorbij Coucke geraakte. Wedstrijd helemaal gespeeld. Leko zal blij zijn, want er was veel positiefs op te merken. Maar goed, zoals gezegd: KVM stond zeker niet op z'n sterkst.