OH Leuven en Zulte Waregem willen bevestigen na vorige week, coaches met blessurezorgen na nieuwe uitvallers

Zowel OH Leuven (winst in Gent) als Zulte Waregem (gelijkspel in Luik) tankten vertrouwen op de vorige speeldag en willen nu op dat elan doorgaan.

Marc Brys zag zijn Leuvenaars ook in Gent zwierig voetbal brengen, met ingestudeerde stilstaande fases en enkele flinke uitbraken met draaischijf Mercier en afwerker van dienst Sowah. Dat willen ze ook tegen Essevee graag laten zien, al is de ziekenboeg door het uitvallen van Ngawa vorige week mogelijk nog groter geworden, al gaf Marc Brys aan dat hij normaal zal kunnen spelen. Malinov is wel onzeker, met Iversen, Ouedraogo, Schuermans, Tshimanga, Aguemon en Kehli zit de ziekenboeg sowieso al vol genoeg. Seck kapitein Bij Zulte Waregem is kapitein Pletinckx onbeschikbaar, waardoor Bianda (of Humphreys) mogelijk centraal achterin naast Deschacht zal komen te staan. Essevee speelde ook al bij die andere nieuwkomer Beerschot en verloor, tegen Leuven wil het beter doen. Het zou wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden, al is de thuisploeg lichtjes favoriet bij BetFIRST.





Volg OH Leuven - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.