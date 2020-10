STVV gaat vanavond op zoek naar belangrijke driepunter tegen KV Kortrijk

STVV gaat door een moeilijke periode. De Limburgers konden al sinds de eerste speeldag niet meer winnen in de Jupiler Pro League en staan daardoor op de zestiende plaats. Ze nemen het vanavond op tegen KV Kortrijk.

Bij STVV gaan ze vanavond op zoek naar hun tweede overwinning van het seizoen. Ze rekenen daarbij onder meer op Maximiliano Caufriez. De verdediger zit voor de eerste keer in de selectie van de Kanaries.

Bij KV Kortrijk zullen ze dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Terem Moffi. De aanvaller is voor 8 miljoen euro vertrokken naar FC Lorient. Gilles Dewaele, verkozen tot ‘AGO Kerel van de Maand September 2020’, was er vorig weekend niet bij, maar hij zit vanavond opnieuw in de selectie.

Kan STVV de drie punten thuishouden tegen KV Kortrijk?