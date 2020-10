Anderlecht laat nu al vierde keer punten glippen na voorsprong: OHL met verdiend gelijkspel naar huis

Anderlecht moest met een helemaal vernieuwd elftal aantreden tegen OHL. Dat was er ook aan te zien. Weinig tot geen automatismen. Toch kwam paars-wit op 2-0, maar OHL knokte terug tot 2-2. En onverdiend was dat zeker niet te noemen.

Vijf nieuwe jongens in de basis bij Anderlecht in vergelijking met de match voor de internationale break. Josh Cullen en Matthew Miazga moesten meteen in hun debuut maken. Miazga deed dat naast Delcroix in het hart van de verdediging. Cullen kreeg Kana naast zich. Opmerkelijk: Kompany gooide er met Dimata ook een tweede centrumspits in.

Murillo: koopje

Die laatste op niveau krijgen, wordt trouwens nog een hele klus, want hij lijkt op niets meer op de speler die bij Oostende furore maakte. Anderlecht zag een halfuur echt af. Marc Brys had er natuurlijk iets op gevonden. Hij liet Anderlecht de bal rustig rondspelen in de verdediging, maar als die de bal probeerden in te spelen, vloog heel de Leuvense linie vooruit.

Het leverde OHL een aantal kansen op en Anderlecht leek te gaan bezwijken. Tot Kana - die zelf verantwoordelijk was voor een aantal fouten - een lange bal verstuurde richting Tau en de Zuid-Afrikaan Murillo aanspeelde. Die leverde een lage voorzet af voor Verschaeren: 1-0. Tegen de gang van het spel in... Maar even later was het zelfs 2-0. Tau zowaar met het hoofd op een voorzet van Mykhaylichenko.

Die twee backs hebben samen nog geen 1,2 miljoen euro gekost! Vooral Murillo lijkt een speler te zijn waarvan ze ooit een hoop meerwaarde mogen verwachten. Het kan dus ook met weinig geld. Trouwens, Kompany zoekt al lang naar defensieve stabiliteit, maar Delcroix speelde een vlekkeloze wedstrijd. Op dat jeugdproduct kan ook wel nog wat verdiend worden, al leek hij afgeschreven.

Tau geeft assist aan... Duplus

Tau werkte verder aan zijn statistieken. Enkel gaf hij de assist voor de 2-1 aan Duplus en die speelt niet in zijn eigen ploeg. Hij kopte de bal ongelukkig voor doel en daar kon de Leuvense verdediger makkelijk scoren. Anderlecht moet eigenlijk met een goal of vier voorstaan vooraleer ze helemaal gerust kunnen zijn.

Want OHL begon te geloven dat er meer inzat. En terecht! Tien minuten voor tijd haalde Maertens uit vanop 20 meter en de bal verdween tot verbazing van elke Brusselaar in doel. 14 op 27 voor Anderlecht na weeral een fameuze klop. Vijfde gelijkspel en de vierde keer dat ze een voorsprong in extremis nog weggaven!