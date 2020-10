Carnaval op het Kiel: Beerschot maakt gehakt van STVV in doelpuntrijke wedstrijd

Beerschot heeft deze avond indruk gemaakt in de Jupiler Pro League. De club haalde het met zware 6-3 cijfers van STVV. Onder meer Holzhauser en Tissoudali maakten heel wat indruk bij de thuisploeg.

Beerschot begon als een wervelwind aan de wedstrijd en na een minuut stond de 1-0 al op het bord. Holzhauser probeerde het aan de rand van de zestien en zijn schot ging heerlijk in de winkelhaak.

Beerschot ging daarna op zoek naar de 2-0 en het kwam er snel. Een voorzet van opnieuw Holzhauser werd nog even geraakt door Tissoudali, waardoor Steppe er net niet meer bij kon.

Doelpunten bij de vleet

De eerste helft zou een martelgang worden voor de Kanaries, want de doelpunten volgden elkaar in sneltempo op. Iets voor het half uur ging Tissoudali in de zestien tegen de vlakte en Holzhauser zette de strafschop feilloos om: 3-0.

Wie dacht dat Beerschot aan drie doelpunten in de eerste helft genoeg had, kwam bedrogen uit. Tissoudali wilde namelijk Holzhauser achterna en tien minuten voor de rust kon ook hij zijn tweede van de avond binnenleggen: 4-0.

Ook daarna bleef de thuisploeg even doorduwen en het resulteerde nog in een 5-0. Een vrije trap kwam tot bij een vrije Loris Brogno en de spitsenbroeder van Tissoudali vandaag zette de forfaitcijfers op het bord.

Net voor de rust kon toch ook STVV eens tegenprikken. Filippov lobte de bal mooi over Vanhamel. Een kleine eerredder voor STVV, maar de Kanaries moesten wel met zware 5-1 cijfers gaan rusten.

Tweede helft

Ook de start van de tweede helft was veelbelovend. Zo kregen we in het eerste kwartier opnieuw twee doelpunten te zien. Eerst kon Suzuki de 5-2 op het bord zetten na een defensief foutje bij Beerschot, maar Coulibaly zorgde even daarna via een heerlijke streep voor de 6-2.

In het slot kon STVV nog één keer tegenscoren via Nazon en maakte Mukuna zijn debuut bij Beerschot, maar daar bleef het ook. Dankzij deze 6-3 overwinning stijgt een indrukwekkend Beerschot voorlopig naar de derde plaats in het klassement. Bij STVV zullen ze zich dringen moeten herpakken, want de Kanaries blijven op de zestiende plaats staan.