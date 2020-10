Doelpuntenfestival op Jan Breydel: dartel Cercle legt pijnpunten van teleurstellend Gent helemaal bloot

Cercle Brugge heeft het voetbalweekend in de Jupiler Pro League geopend met een zwierige en ruime zege tegen een alweer bijzonder matig AA Gent. Daar is het na negen speeldagen nog steeds zoeken naar een toverformule.

Cercle Brugge was goed aan het seizoen begonnen en mocht daardoor de Buffalo's met een bonus van drie punten in de stand (12-9) ontvangen. Veel redenen tot morrelen aan zijn opstelling had Paul Clement dan ook niet, al raakte Biancone niet speelklaar en moest daardoor Vitinho starten.

Stevige start

De bezoekers moesten het zonder Ngadeu zien te doen, terwijl ook onder meer Vadis en Chakvetadze niet speelklaar raakten. Marreh kreeg in het middenveld de voorkeur op Dorsch - met oog op drukke Europese weken is ook roteren een optie uiteraard.

De Vereniging deed dit seizoen al een paar keer van zich spreken met leuk en attractief voetbal en ook tegen de Buffalo's wilden ze maar wat graag op dat elan doorgaan. De eerste kans was er meteen eentje uit het boekje, de breedtepass van Hazard was slim en Kanouté maakte er meteen 1-0 van.

Bij Gent was nieuwkomer Hanche-Olsen meteen belangrijk. Hij kopte na een hoekschop die niet wegraakte de 1-1 voorbij Didillon. Die andere centrale verdediger van Gent was ook een blikvanger, zij het op een minder goede manier: hij legde Vitinho tegen het canvas, Hotic kon vanop de stip de 2-1 ruststand perfect in het hoekje leggen.

Doelpuntenfestival

Na de pauze was het tempo even wat minder, maar Cercle bleef wel gevaarlijk. Opnieuw Hazard met de klare kijk, Bolat redde het schot van Hoggas nog maar in de herneming kon Ugbo de netten doen trillen voor een dubbele voorsprong.

Alle hens aan dek dus voor de troepen van Wim De Decker. Yaremchuk kon vanop de stip wel nog vrij snel voor 3-2 zorgen na een fout van Marcelin op Bukari, maar echt indruk maken lukte de Buffalo's eigenlijk nooit.

Integendeel: het zwierige van het spel was vaak van de thuisploeg, een kwartiertje voor tijd leverde een hoekschop via Ugbo alweer een dubbele voorsprong op in een uiterst aangename partij op Jan Breydel. Marcelin maakte de pil nog wat bitterder op een nieuwe corner, de pijnpunten van Gent werden niet voor het eerst dit seizoen enorm blootgelegd.